Wo Söhne ihre Väter im Ausgang trafen

Marc Guggenbühler, Peter Budi Herzig und Michael Schärer ist anzumerken, wie sehr sie sich mit ihrem alten Schlachthaus verbunden fühlen. «Natürlich gehen mit der Schliessung viele Emotionen einher», sagt Guggenbühler, einer der drei Eigentümer. Doch mit dem Wissen, dass es im Herbst im Kreuz weitergehe, falle ihm der Abschied leichter.

Lachend erinnert er sich an eine Vater-Sohn-Begegnung, als der Junior auf der Türschwelle kehrtmachte, weil sein Vater ebenfalls im alten Schlachthaus im Ausgang war.«Wir haben hier so viel erlebt und gute Leute getroffen. Jeder war bei uns willkommen, egal, ob jung oder alt», ergänzt Budi Herzig mit feuchten Augen. Gar Liebespaare hätten sich im Schlachthaus kennen und lieben gelernt.

Angefangen hat alles mit der Idee, in Herzogenbuchsee ein Lokal mit Bar und Kultur zu eröffnen. «Ich verfolgte diesen Plan gemeinsam mit meiner damaligen Freundin», sagt Marc Guggenbühler. Unabhängig von ihnen hatten Budi Herzig und Michael Schärer die gleiche «Bieridee», wie es Schärer nennt. Schliesslich waren sich beide Parteien einig, dass es sinnvoll wäre, ein identisches Projekt in Herzogenbuchsee gemeinsam in Angriff zu nehmen. «Wir unternahmen Streifzüge durch Buchsi und inspizierten verschiedene Räumlichkeiten», erinnert sich Guggenbühler. Schliesslich wurden sie mit dem leer stehenden Schlachthaus fündig.

Freunde dachten, sie spinnen, als sie das baufällige Lokal sahen. «Aber wir waren guter Dinge. Denn jeder von uns hat das nötige Know-how.» Herzig und Schärer kommen vom Bau, Guggenbühler kennt sich mit dem Finanziellen aus. «Und meine damalige Freundin kam aus dem Servicebereich», erklärt Letzterer, der für Marketing und Finanzen zuständig war. Nach rund dreimonatiger, intensiver Bauzeit konnten sie 2006 die Bar eröffnen. Ein Jahr später wurde der Raum frei, in dem sich heute die Bühne befindet, und die Crew konnte ihren Traum von einem richtigen Kulturlokal in die Realität umsetzen.

In zehn Jahren traten etliche bekannte Künstlerinnen und Künstler im alten Schlachthaus auf. Endo Anaconda, Caroline Chevin, Pedro Lenz und Pony M. sind nur ein paar wenige von ihnen. Die Zusammenarbeit mit den Künstlern sei immer wieder aufs Neue spannend gewesen, und es sei zu tollen Begegnungen gekommen, sind sich die drei Eigentümer einig. «Uns war es wichtig, dass wir nicht schubladisiert werden. Wir wollten viele Sparten abdecken», betont Michael Schärer, der für die Musik, die Technik und die gesamte In­frastruktur zuständig war.

Stets friedlich

Bei einigen Anlässen war das Lokal proppenvoll, manchmal kamen aber auch nur dreissig bis vierzig Leute. Das waren aber jeweils auch sehr gemütliche und stimmungsvolle Abende, sind sich die drei einig. Herzig betont, dass es in den zehn Jahren zu keiner Schlägerei und zu keinem Rauswurf gekommen sei. Im alten Schlachthaus sei es immer sehr friedlich zu und her ge­gangen.

Mit der Schliessung des alten Schlachthauses geht in und um Buchsi eine Ära zu Ende. Doch bereits im Herbst öffnet das neue Kulturlokal im Kreuz seine ­Türen.

Die Schlachthaus-Crew wurde vor rund zwei Jahren von der Gemeinde angefragt, ob sie sich des Kreuzes annehmen wolle. Nach einer Bedenkzeit nahm die Kulturcrew das Angebot an. «Es ist natürlich eine viel grössere Kiste als das alte Schlachthaus», betont Budi Herzig, der im Kreuz die Bauleitung übernehmen konnte. Die drei machten all ihren Mitarbeitern im alten Schlachthaus das Angebot, ins Kreuz zu wechseln und sich gar in Führungsarbeiten zu engagieren. «Uns war es wichtig, dass wir unser tolles Team mitnehmen können», betont Marc Guggenbühler.

So wird man die Schlachthaus-Crew ab 1. September im Kreuz antreffen. Dann feiert das Kulturhaus nämlich seine Er­öffnung.

