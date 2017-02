Wo die Kohle mit Käse gemacht wurde

Im Gondiswiler Weiher spiegelt sich das Gemeindehaus. Über die Wasserfläche dampft ein Schiff, dahinter fährt eine Eisenbahn über eine Brücke ins Dorf ein. Ja, selbst ein Luftschiff steuert «Neu-Gondiswil» an, während gegenüber dem Dorf Kaffee spriesst: So stellte Fotograf Johann Schär (1855–1938) sein Dorf dar.

Dies, nachdem zuerst Ende des 19. Jahrhunderts das sumpfige Land melioriert und dann während des Ersten Weltkrieges versucht worden war, Braunkohle abzubauen. Dabei war in die Grube Wasser eingebrochen und hatte den Weiher unterhalb des Dorfes hinterlassen.

Das Unglück bot einerseits Anlass zum Spott über den grössten Badesee im Sommer oder die komfortabelste Eisbahn im Winter, andererseits aber auch zur Zuversicht, als Zukunftsstadt in der Moderne angekommen zu sein, wie sie Johann Schär mit seiner Fotomontage samt Gedicht mit Humor karikierte.

Der Verlust mit der Kohle

Mit der Überzeugung, Zukunftsstadt zu sein, war Gondiswil zu Beginn des letzten Jahrhunderts durchaus nicht allein. Auch Huttwil fühlte sich nach dem Anschluss ans Bahnnetz als solche. In Gondiswil hatte die damit verbundene Zuversicht durchaus ­ihre Berechtigung, wie Markus Schürpf in der Ausstellung über den Fotografen Johann Schär aufzeigt, die er im Kunsthaus Langenthal kuratierte und die heute eröffnet wird.

Allerdings gründete sie nicht auf der Braunkohle, die beim Bau der Huttwil-Wolhusen-Bahn ent­deckt worden war und während der Versorgungskrisen im Ersten und im Zweiten Weltkrieg abgebaut wurde. Indem sie sich selbst am Abbau beteiligten, ernteten ein paar Gondiswiler nämlich neben dem Spott vor allem einen herben Verlust.

Der Erfolg mit dem Käse

Viel erfolgreicher waren sie hingegen in ihrem angestammten Betätigungsfeld, der Landwirtschaft: 1847 gründeten sie eine Käserei, die bescheidenen Wohlstand ins zuvor arme Dorf brachte. In dieser Welt war Johann Schär buchstäblich mittendrin: Sein Vater hatte zu den Gründern gehört, und von ihm übernahm er das Amt des Sekretärs, der auch über die abgelieferte Milchmenge Buch führte.

Hier unterscheidet sich Johann Schär denn auch vom Wyssacher Dorffotografen Ernst Hiltbrunner: Dieser war im Milieu der Heimarbeiter zu Hause, Schär in dem hablicher Bauern. Bei den Familien, die er fotografierte, gehören denn auch neben den bis zu zwölf Kindern die Tiere selbstverständlich mit aufs Bild. Vor allem Pferde und Kühe sind es – ja, ein prächtiges Mutterschwein drängt sich sogar gross in die Schärfezone einer Fotografie.

Anders als die professionell ausgebildeten Fotografen in Huttwil besass Johann Schär jedoch kein Atelier, sondern fotografierte seine Mitbewohner vor zwei bemalten Hintergründen vor seinem Haus in Freibach oder gleich bei ihnen zu Hause. Lediglich für die Hochzeit suchten auch die Gondiswiler das Atelier in Huttwil auf – dieses Sujet fehlt im Werk des Gondiswilers.

Typisch für den ausgebildeten Bannwart (Förster) sind demgegenüber Gruppen- und Personenbilder im Wald. Dort fotografierte er nicht nur Frauen und Kinder beim Pflücken von Heidelbeeren, sondern durchaus auch einmal eine Schulklasse.

Der Bund mit dem lieben Gott

Mitten drin war Johann Schär nicht nur in der Land- und Forstwirtschaft, sondern auch in der evangelikalen Bewegung, die im Dorf ohne eigene Kirche um 1900 einen fruchtbaren Boden fand. Er betreute die Jugendgruppe der Evangelischen Gesellschaft (heute Evangelisches Gemeinschaftswerk), half den Posaunenchor gründen und führte diesen bis 1922 als Dirigent.

Als der Chor 1932 sein 40-jähriges Bestehen feiern konnte, verfasste er eine Vereinsgeschichte, die vermutlich nie gedruckt wurde. Nun hat sie Markus Schürpf für die Ausstellung gefunden. Selbstverständlich finden sich im Nachlass von Johann Schär auch die Bilder dazu: zum Beispiel das Porträt des Evangelisten Johann Anliker (1860–1916), der in der Brüggenweid und danach in Kleindietwil wirkte.

Der bescheidene Wohlstand fand nicht nur in der Gemeinde selbst seinen Niederschlag, sondern auch darin, dass sich die Gondiswiler plötzlich Reisen leisten konnten. Auch dort hat Johann Schär zum Glück fotografiert – zum Beispiel auf dem Brünig, am neu aufgestauten Woh­len­see oder in der Schöllenenschlucht. Aber durchaus auch am Meer – vermutlich in Biarritz –, als gleichzeitig ein Kraftwerk in den Pyrenäen besucht und damit eine Technik für Neu-Gondiswil inspiziert wurde.



Vernissage: Mittwoch, ab 18 Uhr. Ein Buch zur Ausstellung wird am 18. März vorgestellt. (Berner Zeitung)