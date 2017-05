Zeitreise im schmucken Spycher

Wer das Ortsmuseum Spycher in Roggwil betritt, macht gleichsam einen Schritt in die Vergangenheit und lässt unwillkürlich alte Erinnerungen wach werden. Was in den kleinen, aber schmucken Räumen dem interessierten ­Besucher geboten wird, kann ins Staunen versetzen.

Auf Schritt und Tritt wird das vergangene frühe Jahrhundert plötzlich zur Gegenwart, und der Wunsch des Präsidenten des Kultur- und Museumsvereins Roggwil, Markus Zimmermann, das Ortsmuseum mit Leben zu füllen, wurde mit dieser Ausstellung Wirklichkeit.

Einen einzigartigen Blick ins letzte oder sogar vorletzte Jahrhundert bieten die Firmendokumente des in Roggwil aufgewachsenen und nun in Lotzwil wohnhaften Hanspeter Kurt. Was einst mit dem Sammeln von Brief­marken begann, weitete sich aus zur faszinierenden Dokumentensammlung aus einer längst vergangenen Zeit.

Als Perle ­bezeichnete Kurt die 1823 an die Gemeinde Roggwil ausgestellte Gründungsaktie der Ersparniskasse des Amtes Aarwangen. Kaum weniger bedeutend sind all die Rechnungen, Quittungen, Postkarten, Genussscheine, Aktien und Geschäftsbriefe von ­Firmen wie Künzli & Gugelmann von 1892, Chocolats + Cacaos ­Suchard von 1923.

Blickfänge verschiedener Art

Damit ist die illustre Reise in die Vergangenheit aber längst nicht beendet, und die Entwicklung von der mechanischen Rechenmaschine und dem legendären Rechenschieber zur heute vom Computer beherrschten Zeit wird plötzlich Realität. Eindrücklich und in begeisternder Form führt einen die Ausstellung von Hans-Res Reinhard in die Zeit des vergangenen Jahrhunderts.

Blickfänge verschiedenster Art laden zu einem längeren Verweilen ein. Als gelernter Maschinenzeichner habe er immer Interesse am Mechanischen gezeigt, begründet Hans-Res Reinhard sein nicht gerade alltägliches Hobby. «Diese Maschinen kann man noch auseinandernehmen», gibt er lächelnd zu Protokoll.

Ein altvertrautes Utensil

Als emotionalen Wert bezeichnet Dieter Saladin seine Sammlung alter Tintenfässchen. Aus aller Herren Länder hat der weit gereiste Sammler die Objekte nach Hause gebracht. Dem älteren ­Besucher mögen viele dieser Fässli bekannt erscheinen. In welcher Form und Gestalt auch immer – rund, eckig, lang, schmal oder oval, aus Glas, Porzellan oder Kunststoff –, man spürt förmlich die Faszination dieses einst auf jedem Schreibtisch und jedem Schulpult vertrauten und unentbehrlichen Utensils. (Langenthaler Tagblatt)