Zu hohe Fensterscheiben: Sattelschlepper kollidiert mit Brücke

Ein Sattelschlepper mit grossen Fensterscheiben als Fracht ist am Donnerstag in Zuchwil SO wegen Überhöhe mit einer Brücke kollidiert. Die Ladung löste sich und fiel seitwärts gegen einen Lieferwagen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Nordsüdstrasse blieb nach dem Missgeschick für das Abladen der Fensterscheiben und für die Räumung der Unfallstelle während einer Stunde gesperrt, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Der Sattelschlepper war um 14.30 Uhr auf der Nordsüdstrasse in Richtung Luterbach unterwegs gewesen. Es handelte sich um eine bewilligte Fahrt mit Überhöhe. (tag/sda)