Zu schnell, aber noch in der Toleranz

Nicht jeder Geschwindigkeitssünder in einer Tempo-30-Zone löst gleich Massnahmen aus: Darauf weist der Gemeinderat von Huttwil in einer Mitteilung hin. Massgebend ist vielmehr der sogenannte V85-Wert. Das ist jene Geschwindigkeitstoleranz, die von 85 Prozent der gemessenen Fahrzeuge nicht überschritten wird.Letzten Oktober wurde zum Beispiel an der Oberdorfstrasse gemessen – einerseits um die Wirksamkeit der Anfang Jahr eingeführten Zone Tscharandi/Oberdorf zu überprüfen, andererseits aufgrund von Rückmeldungen aus der Bevölkerung, wie Karin Weber, die Leiterin der Einwohnerdienste, festhält.

Das Ergebnis: 3480 Fahrzeuge wurden im Verlauf einer Woche vom Inforadar erfasst. Das schnellste war trotz Tempo-30-Zone mit 53 Sachen unterwegs. 47 Prozent der Autos überschritten die signalisierte Höchstgeschwindigkeit, der V85-Wert lag jedoch bei 35,6 Stundenkilometern und damit unter dem Toleranzwert von 38 Stundenkilo­metern.

Messungen abwarten

Am Oberdorf sind deshalb keine zusätzlichen Massnahmen nötig, der Kanton hat die Zone anerkannt. Das ist insofern von Bedeutung, weil dort ursprünglich härtere bauliche Massnahmen geplant waren, wie Karin Weber erläutert. Weil sich Anwohner während der Mitwirkung dagegen wehrten, verzichtete die Kommission für öffentliche Sicherheit jedoch darauf und beschränkte sich mit Ausnahme des Eingangsportals auf Markierungen. Sie wollte zuerst die Messungen abwarten.

Normalerweise wird die Geschwindigkeit bereits gemessen, bevor eine Tempo-30-Zone eingerichtet wird, um deren Wirkung aufzeigen zu können. Im Oberdorf habe dies jedoch keinen Sinn gemacht, erklärt Karin Weber, denn dort seien zur Sicherung des Schulweges bereits vorher Markierungen angebracht worden. Ein Vergleich ist deshalb dort nicht möglich.

2012 hatte die Einwohnergemeinde Huttwil zwei Inforadargeräte angeschafft: Eines steht seither permanent beim Oberstufenzentrum an der Hofmatt­strasse, das andere kann in den Tempo-30-Zonen eingesetzt werden. Die Geräte zeigen nicht nur den Automobilisten die gefahrene Geschwindigkeit an, sie speichern die gemessenen Werte auch. Und zwar, wie Karin Weber betont, selbst wenn die Anzeige ausgeschaltet ist. Das ist wichtig, weil man weiss, dass die Anzeige das Verhalten der Automobilisten beeinflussen kann.

Nur eine Zone ungenügend

In welcher Priorität wo gemessen wird, hängt auch von Hinweisen aus der Bevölkerung über prob­lematische Verkehrssituationen ab. Bisher wurde in Huttwil jedoch erst in einer Zone nachgewiesen, dass der geforderte Toleranzwert nicht eingehalten wurde. Dann stehen der Gemeinde zwei Massnahmen zur Verfügung: Sie kann bei der Kantonspolizei Radarkontrollen für die kritischen Stellen beantragen. Oder sie kann zusätzliche Hindernisse einbauen.

In welcher Zone die Autos zu schnell fuhren, sagt Karin Weber nicht. Denn die Kommission für öffentliche Sicherheit beantragte bei der Kantonspolizei, dort aktiv zu werden. Diese stimmte dem Antrag inzwischen zu. Die Ergebnisse liegen aber nicht vor und sollen nicht durch eine Infor­mation der Öffentlichkeit beeinflusst werden.

«Achtung, Kinder»

Die Kommission für öffentliche Sicherheit appelliert derweil an die Fahrzeuglenker, sich trotz ­Toleranzwerten an die signalisierten Geschwindigkeitslimiten zu halten, denn nur so würden keine zusätzlichen Schikanen nötig. Besondere Aufmerksamkeit erwarten Gemeinderat und Kommission im Bereich der Schulhäuser und Kindergärten, also im Oberdorf: Kinder verhielten sich trotz allen Belehrungen nicht immer berechenbar.

Der Gesamtschulleiter bezieht in den öffentlichen Appell allerdings auch die Eltern mit ein, ihre Kinder zu vorsichtigem und rücksichtsvollem Fahren anzuhalten: Gerade auf abschüssigen Strassen wie im Oberdorf erreichten auch Velofahrer schnell einmal Tempo 30. (Berner Zeitung)