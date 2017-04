15-facher Finisher ist Vereinspräsident

Highlights zum 25-Jahr-Jubiläum

Am Freitag, 8. September, finden der Jungfrau-Pararace, die Jungfrau-Miniruns, der Jungfrau-Minimarathon und die Jungfrau-Meile statt. Beim ­Minimarathon wird zugunsten vom SOS-Kinderdorf Geld gesammelt.



Zum Jubiläum stehen 1000 Startplätze mehr zur Verfügung, also total 5000. Gestartet wird am 9. September erstmals mit Blockstart um 8.30 Uhr.



Promistafette mit Spitzensportlern (u. a. Dario Cologna, Marc Girardelli und Hans Knauss).



Dank den Erfahrungen von JM-Vizepräsident Viktor Röthlin sowie Race-Direktor Richi Umberg werden einige Optimierungen auf der Strecke (u. a. in Wengen) vorgenommen.



Das grosse Helferfest für die rund 2000 Helfer steigt am Sonntag.

Das ganze Wochenende Aktivitäten, Ehrungen, grosse Expo, Konzerte mit Ritschi in Das Zelt. pd