59 Vogelarten beobachtet

Es hiess wieder früh aufstehen. Um 6.30 Uhr am Sonntag fanden sich 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur traditionellen Frühjahrsexkursion ein. Diese wird vom Vogelschutzverein Bödeli organisiert. Trotz Regenwetter konnte unter der Leitung von Michael Straubhaar und Marco Hammel eine unglaubliche Anzahl nicht «alltäglicher» Vögel ­gesichtet werden. So sind unter anderem Rohrweihe, Austern­fischer, Beutelmeise und das Braunkehlchen Gäste, welche zu dieser Jahreszeit kaum hier anzutreffen sein sollten. Diese wären eigentlich bereits weiter gegen Norden stationiert.

Unverzichtbarer Lebensraum

Insgesamt sahen oder hörten die 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 59 Vogelarten. Dazu ­gehörten Baumfalke, Feldsperling, Feldschwirl, Meisen, Wacholderdrossel, Mehl-, Rauch- und Uferschwalben, Wasservögel wie Haubentaucher, Blässhuhn, Stockenten, Gänsesäger, Zwergtaucher, brütende Höckerschwäne, Kolbenente, diverse Möwen, aber auch das winzige Sommergoldhähnchen.

Neu sind die Schilfgebiete mit Abschrankungen und Tafeln signalisiert. Aufgrund der Beliebtheit bei Mensch und Tier ist es wichtig, dass der eigentlich verbotene Zutritt zum Ufergebiet eingeschränkt respektive erschwert wird. Das Naturschutzgebiet ist dank dem Schutzgebiet und dessen Vegetation für Wildtiere wie die hier stationierten Vögel und Wasservögel (auch im Winter für Wintergäste und Durchzieher) ein unverzichtbarer Lebensraum. Der Vogelschutzverein Bödeli hofft daher, dass der eigentlich verbotene ­Zutritt zum Ufergebiet eingeschränkt oder erschwert wird.

Die weiteren Anlässe in diesem Jahr: am 13. Juni Gartenbegehung bei A. Grüring, Matten, um 19.15 Uhr, und am 25. Juni Besuch der Partnersektion Wasen i. E. mit Besichtigung der Schwalbennisthilfeproduktion, Besichtigung der Schwalbenkolonien und Schaugartenbesuch. (sp/pd)