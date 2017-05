76 Erfolgreiche erhielten ein Diplom

Im Frei- und Seebad Spiez begrüsste Heinz Egli, Gemeinderat und Präsident der Sportkommission, die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler. «Ihr habt das breite Sportangebot der Gemeinde genutzt und nicht nur ­euer Talent eingesetzt. Ihr habt auch durchgehalten und Spitzenleistungen erbracht», lobte er.

Auch Heinz Maibach, Mitglied der Sportkommission, gratulierte ihnen und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Anwesenden sich auch für 2017 hohe Ziele gesteckt haben. «Es ist erfreulich, 76 Personen für Superleistungen auszuzeichnen. Ihr seid ein tolles Aushängeschild für Spiez. Unser Dank geht jedoch auch an die Trainer, an die Gemeinde, an J+S, die Vereine und nicht zuletzt an die Eltern, die euch toll unterstützt haben», erwähnte er.

Reicher Medaillensegen

Von den 76 Aufgelisteten nahmen 41 die Diplome persönlich entgegen. Einer davon war der 13-jährige Gaël Günter. Seit sieben Jahren trainiert er Laufsport. Im vergangenen Jahr gewann er eine Gold- und drei Bronzemedaillen. Kerstin Peternell spielt Tischhockey – eine noch junge Sportart. Sie liebt das rasante Spiel, das während der fünfminütigen Spielzeit höchste Konzentration erfordert. In der Kategorie SM Damen erreichte sie den 3. Rang.

Herausragende Leistungen erbrachte Nico Steffen mit zwei Siegen, zwei 2., einem 3. und zwei 4. Plätzen im Eislauf. Am erfolgreichsten war jedoch der 16-jährige Dominik Ueltschi. Der angehende Geomatiker holte sich im vergangenen Jahr sechs goldene, zwei silberne und zwei bronzene sowie eine lederne Medaille im Mehrkampf.

Alle Geehrten



Laufgruppe: Gaël Günter, Einigen, Jael Berchtold, Spiez, Livia Jurt, Faulensee, Fabrice Bätscher, Spiez, Andreas Hischier, Gwatt, Joana Seiler, Reichenbach, Michele Frezza, Spiez, Jonas Günter, Einigen, Cyril Günter, Einigen, Chiara Niederhauser, Hondrich, Stefan Trummer, Spiez. LV Thun: Dominik Ueltschi, Spiez, Fabio Luginbühl, Spiez, Sven Matti, Faulensee. Bike: Ramona Kupferschmied, Spiez, Jan Stöckli, Spiez, Lukas Dennda, Ried-Brig, Nils Brun, Spiez, Florian Stiehler, Steffisburg. OL: Riina Jordi, Heiligenschwendi, Andri Jordi, Heiligenschwendi. Ski: David Zenger, Faulensee, Janis Zürcher, Faulensee, Pascal Zenger, Faulensee, Alina Seematter, Spiez, Oliver von Siebenthal, Faulensee, Aline Stössel, Faulensee, Dean Frossard, Spiez. 4X Racing: Dean Frossard, Spiez. Tischhockey: Beat Luginbühl, Spiez, Mirta Luginbühl, Spiez, Felix Luginbühl, Spiez, Kerstin Peternell, Spiez. Eislauf: Micha Steffen, Spiez, Nico Steffen, Spiez. Geräteturnen: David Haddenbruch, Spiez. Judo und Ju-Jitsu: Nils Feller, Spiez, Noe Marquart, Spiez, Yves Gerber, Uttigen, Ian Brigger, Visp, Timo Wyssmüller, ­Aeschi, Niels Kunz, Diemtigen, Lucca Brigger, Visp. Pferdesport: Saskia Hadorn, Einigen. Schwimmen: Michelle Rüfenacht, Faulensee, Lydia Scharov, Spiez, Nina Imboden, Spiez. Segeln: Jürg Aeschlimann, Spiez, Linus Leibundgut, Spiez, Anja von Allmen, Spiez, Linda Fahrni, Faulensee, Maja Siegenthaler, Spiez. Schiessen: Thomas Mösching, Spiez. Badminton: Jonas Eggenberger, Spiez, Raphaël Lebet, Thun, Andreas Zbinden, Ittigen, Erwin Zehr, Heimenschwand, Nadia Fankhauser, Burgdorf, Siro Gabriel, Schliern b. Köniz, Kyrill Schafflützel, Walkringen, Matthias Trauffer, Spiez, Nando Romano Schmutz, Schmitten, Renja Schmutz, Schmitten, Sabrina Angehrn, Alchenflüh, Samanta Grossen, Langenthal, Manuela Flühler Grossenbacher, Uetendorf, Michelle Greber, Wimmis, Nadia Siegenthaler, Uetendorf, Martin Schwab, Einigen, Patrick Zbinden, Ittigen. Männerturnen: Simon Capt, Einigen, Rémy Capt, Einigen, Peter Guggisberg, Spiez, Hermann Heimann, Spiez, Bruno Martig, Spiez, Marcel Meister, Krattigen, Beat Schlunegger, Faulensee. (Berner Oberländer)