9000 von 20'000 Tickets weg

Buchtkommission wird abgeschafft

Die vom Gemeinderat Spiez eingesetzte Kommission Ko­ordination Bucht wird laut Vizegemeindepräsidentin Jolanda Brunner (SVP) Ende Jahr auf­gelöst. «Wir brauchen eine andere Lösung, wenn Vereinspräsident Walter Holderegger nicht mehr für alle Anliegen in der Bucht unterwegs ist», begründete sie die geplante Verwaltung durch die Gemeinde mit Verbleib der Vermietung der Rogglischeune beim Verein.



Damit Letzteres so weitergeführt wird, bestätigte die Versammlung den entsprechenden Antrag des Vorstandes. Neu müssen Anlässe in der Bucht bis im November des Vorjahres gemeldet beziehungsweise beantragt werden.

Im Vorstand ersetzt Ursula Tinkl (Bild) den bereits vor einem Jahr zurückgetretenen Jürg Alder. Die deutsche Städte­planerin zeigte sich beeindruckt von der gelebten Demokratie in der Schweiz! gls