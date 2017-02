Adelbodner lehnen Rückbaukosten für Nevada-Areal ab

Das Licht- und Wasserwerk Adelboden (LWA) sicherte mit einer Bürgschaft über 400'000 Franken den Abbruch der alten Eisbahn auf dem Nevada- und dem Schueler-Areal ab. Die Bürgschaft kam zum Einsatz, da der Investor des geplanten 120 Millionen Franken teuren Alpenbades diesen vergleichsweise kleinen Betrag nicht aufbringen konnte.

Nun hat das Stimmvolk das letzte Kapitel des Bäderprojekts abgeschlossen, jedoch nicht im Sinne des Gemeinderates: Mit dem sehr knappen Resultat von 730 Nein (50,86%) gegen 714 Ja (49,14%) wurde an der Urne die Übernahme der Restkosten durch die Gemeinde abgelehnt.

Für den Gemeinderatspräsidenten Markus Gempeler – selber beim LWA tätig – ist dies zwar ärgerlich und «unschön», aber kein Weltuntergang. Eine Interpretation des Resultats sei schwierig, man hätte den Auftrag des Volkes gemäss den Verträgen erledigt. Wichtig ist für ihn, «dass alle Rechte auf der Liegenschaft wieder in der Hand der Gemeinde und das Bäderprojekt abgeschlossen ist».

LWA-Geschäftsführer Emanuel Aellig ist «sehr enttäuscht», aber man sei sich des Risikos bewusst gewesen. Man habe einfach Hand geboten, Vorteile hätte es keine für das LWA gegeben.

Fata Morgana Alpenbad

Auf dem Nevada-Areal im Dorf sollte für 120 Millionen Franken ein Luxushotel mit grosser Bäderlandschaft entstehen - das Alpenbad. Investoren aus Kuwait versprachen die nötigen finanziellen Mittel.

Doch das ganze erwies sich letztlich als Fata Morgana. Die kuwaitischen Investoren zogen sich 2010 zurück. Danach wurde das Projekt mehrfach überarbeitet - ohne Erfolg. 2014 tauchte mit der Innovafina Development AG ein neuer Investor auf. Dieser nahm nach Längerem die Abbrucharbeiten der zur Liegenschaft gehörenden Bauten in Angriff. Die Rückbaukosten übernahm zu einem Teil die Investorin, zu einem anderen sprang das örtliche Licht und Wasserwerk mit einer Bürgschaft ein.

Das Alpenbad, soviel war spätestens letzten Sommer klar, würde der Investor nicht mehr realisieren. Die Baubewilligung erlosch und das Baurecht ging an die Gemeinde als Grundeigentümerin zurück.

Sie hätte nun in einem letzten Schritt die Rückbaukosten abgelten sollen. Mit dem Entscheid an der Urne vom Sonntag ist namentlich das Licht- und Wasserwerk auf seiner Bürgschaft von 400'000 Franken zumindest vorderhand sitzen geblieben ist. Was auf der Brache künftig entstehen soll, ist offen. Bis Mitte der 1990-er Jahre stand dort das Hotel Nevada, das durch einen Brand zerstört wurde. (hsf/tag/sda)