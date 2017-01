«Alarmieren und erst danach löschen»

Das vergangene Jahr war im Vergleich zum Vorjahr einsatzmässig etwas ruhiger für die Feuerwehr Frutigen. Auffallend im Jahresbericht ist, das 2016 wieder relativ viele Feuer bekämpft werden mussten.Kommandant Gerhard Schranz macht auf einen wichtigen Punkt aufmerksam: «Leider mussten wir in diesem Zusammenhang auch feststellen, dass die Feuerwehr bei einigen Einsätzen erst alarmiert wurde, als die Bewohner das Feuer selbst gelöscht hatten. In einem Fall wurden wir erst nach Stunden informiert, und dies nach einem richtigen Küchenbrand in einem abgelegenen Haus.»

Keine Kosten

Schranz gibt zu bedenken, was passiert wäre, wenn der Hausbesitzer das Feuer nicht unter Kontrolle gebracht hätte. «Die sofortige Alarmierung und der schnelle Einsatz der Feuerwehr tragen entscheidend zur Schadenminderung bei. Daher sollte im Brandfall immer wie folgt vorgegangen werden: Alarmieren, retten, löschen.»

Bei einem Einsatz mit Brand würde zudem keine Rechnung für die Einsatzkosten gestellt, hält Schranz fest.

75-mal im Einsatz

Die Organisation besteht aus den Löschzügen Frutigen und Kandergrund sowie der Löschgruppe Innere Bezirke mit total 116 Personen. Insgesamt wurde 75-mal ausgerückt (Vorjahr 81). 16-mal geschah dies wegen Feuer (12), 15-mal wegen Alarm einer Brandmeldeanlage (7) und zweimal wars ein Fehlalarm. Es fielen inklusive der Übungen total 5881 Stunden an (6363 Stunden).

Einer der grossen Einsätze war der Brand einer Weidhütte im Mai in Kandergrund, wo zu­erst eine Wassertransportleitung über mehrere Hundert Meter gelegt werden musste. Die Hütte brannte ab, 14 Tiere kamen im Feuer um. (Berner Zeitung)