Alle sind Sieger – nicht nur im Schneegestöber

Wie von selbst und vor allem mit viel Spass überwinden Jugend­liche von Oberstufenklassen die Sprachbarriere und unterhalten sich in bewusst sprachlich gemischten Gruppen. Sowohl ­Wintersportunterricht wie auch Plausch- und Abendprogramme lassen die Hemmungen beim Sprechen in der jeweils anderen Sprache wie von selbst verschwinden.

«Am meisten Spass macht mir das Plaudern in französischer Sprache», meint Loris Ticli aus Langenthal, während er am Pistenrand gemeinsam mit Marceline Bösch einen Kame­raden beim Abschlussskirennen anfeuert. Marceline pflichtet ihm bei und findet eigentlich das ­ganze Lager cool. Jan Brand, Skischulleiter, war begeistert: «Ein Teilnehmer hatte noch nie Schnee erlebt und stand zum ersten Mal auf Skiern. Dennoch absolvierte er nach vier Tagen das Abschlussrennen.»

Interessen unter einem Hut

Die Organisation für das Projekt Deux im Schnee ist aufwendig und die Ziele vielfältig. Während die Beauftragten für Austauschkoordination in den Bildungsstätten in der zweiten Auflage weitere Kantone zum Mitmachen gewinnen konnten, hatten die lokalen Mithelfenden von Gstaad-Saanenland Tourismus (GST) und die Skischulleitung von Gstaad Snowsports alle Hände voll zu tun, die nun fast doppelte Anzahl Jugendliche auszurüsten, unterzubringen und zu unterrichten.

Beim Unterricht auf den Pisten kommen die Jugendlichen mit dem Wintersport in Kontakt oder festigen ihr Können. Bei verschiedenen Aktivi­täten abends werden nochmals der Sprachaustausch und das Verständnis der kulturellen Vielfalt gefördert.

Martin Bachofner, Direktor von GST, betont auch den touristischen Nutzen: «Un­ser besonderes Engagement soll mithelfen, dem allgemeinen Trend Einhalt zu gebieten, dass immer weniger Kinder das Skifahren lernen.» Hier können Bildung und Tourismus Hand in Hand schaffen. «Wir wollen ein Zeichen für die Nachwuchsför­derung setzen und so dazu bei­tragen, dass der alpine Skisport auch in Zukunft ein Kerngeschäft der Schweizer Tourismusbranche bleibt», so Bachofner.

Für eine Woche 300 Franken

Das ehrgeizige Ziel, die Obergrenze des Elternbeitrages wie im Vorjahr bei 300 Franken pro Kind und Woche zu belassen, wurde erreicht. Die Wertschöpfung sei enorm, meint Thomas Raaflaub, Feutersoey, Austauschkoordinator im Saanenland. «Ich habe eine nicht abschliessende Liste von A bis W wie Winner erstellt», und zählt auf: Jugendliche lernten die Fremdsprache kennen, Lehrpersonen hätten Zeit zur Vorbereitung, GST sei gefordert und könne fördern, die Skischule habe und mache Spass, Bergbahnen und Jugendherberge erhielten Gäste etc. Miriam Fahrni, Sekundarlehrerin aus Diessenhofen TG, ist begeistert: «Französisch bekommt ein Gesicht und rückt näher.» (Berner Zeitung)