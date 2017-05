Allradfahrzeuge dominieren den Markt

Nach der Boomphase im Jahr 2015 erweist sich das laufende Jahr für den Neuwagenmarkt in der Schweiz zäher. Auch im nächsten Jahr dürften die Verkäufe zurückgehen. Mehr...

Am Auto-Salon in Genf, der heute Donnerstag fürs Publikum seine Tore öffnet, dominiert, was sich derzeit verkaufen lässt: Kleinwagen, PS-Protze und jede Menge SUV. Mehr...