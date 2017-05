Alterszentrum erhält Fotovoltaik-Anlage

Das Alterszentrum Stiftung Alpbach setzt auf neue erneuerbare Energien und hat als Partner die Genossenschaft Solar Beo Ost ins Boot geholt. Solarstrom ist im Trend und vor allem finanziell interessant, wenn der produzierte Strom an Ort und Stelle verbraucht werden kann. Dies ist in einem Alterszentrum mit Küche, Wäscherei, Glätterei, Heizung und Warmwasserproduktion der Fall.

Nach dem Motto «Jeder macht das, was er am besten kann» haben sich drei Partner gefunden. Die Genossenschaft Solar Beo Ost, Interlaken, bezweckt die Produktion erneuerbarer Energie aus Sonnenkraft.

Sie plante, installiert und betreibt die Fotovoltaikanlage. Die Energiewendegenossenschaft (EWG) Bern projektierte die Anlage im Auftrag der Solar Beo Ost und leitet fachlich die Montage. Das ­Alterszentrum Stiftung Alpbach stellt die Dachfläche zur Verfügung und verwertet den produzierten Strom zu 80 Prozent.

Die Anlage auf dem Neubau wird circa 70'000 Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern. Im Juli soll zusätzlich auf dem bestehenden, östlichen Gebäudeteil des Alterszentrums eine zweite Anlage mit einer Leistung von rund 55 Kilowattpeak aufgebaut werden.

«Die Genossenschaft Solar Beo Ost investiert total etwa 230'000 Franken in die beiden Anlagen», gab Vizepräsident Beat Friederich bekannt. Am Dienstag, 30. Mai 2017, um 19.30 Uhr findet im Parkhotel Sauvage in Meiringen und am 7. Juni 2017 im Restaurant Weisses Kreuz in Brienz eine öffentliche Informationsveranstaltung über die Aktivitäten der Genossenschaft Solar Beo Ost statt. (Berner Oberländer)