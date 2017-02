Aus Plänen wurden Lebensräume

«In den letzten Jahren haben wir viel von Projekten berichtet», sagte UTB-Präsident Andreas Fuchs an der Generalversammlung vom Freitag in Interlaken. «Jetzt sieht man an einigen Orten, was daraus geworden ist.»Aus dem verbuschten Marchgräbli zwischen Interlaken und Goldswil wurde letztes Jahr wieder ein für Fische zugänglicher Wassergraben mit Schilfbeständen und separaten Amphibientümpeln.

Auch das zugewachsene Hangfussgerinne am Gwattstutz wurde freigelegt und ist damit für mehr Tier- und Pflanzenarten interessant geworden. Am Pilgerweg wurden bei den Beatushöhlen Trockenmauern erneuert, und in Ringgenberg werden am Hohlweg Richtung Rosswald, den die Gemeinde als Zugang zum Geschiebesammler verbreitert hat, die Trockenmauern saniert, sodass der Wanderweg seinen Charme und seine Bedeutung als historischer Verkehrsweg behält.

Finanzielle Beiträge

Der UTB war zum Teil selber Bauherr, zum Teil hat er die Projekte mit Vorarbeiten angestossen oder die Mitgliedergemeinden bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten unterstützt.

Mit finanziellen Beiträgen hat der UTB kulturelle Anlässe und den Schiffländte-Verein Einigen unterstützt. Für die Neugestaltung des Englischen Gartens an der Aare hat der Verband bisher 200'000 Franken gesammelt; das Projekt wurde von der Gemeinde Interlaken aus finanziellen Gründen auf die lange Bank geschoben und soll nun mit der Fundraising-Aktion wieder flottgemacht werden.

Schilfschutz in Planung

Einen Schritt näher gerückt ist zudem ein Uferweg Därligen–Interlaken, wo Gemeinden, UTB und Panoramaweg Thunersee zusammenspannen – auch in der Hoffnung, dass eine attraktive Verbindung für den Langsamverkehr einer Wiederbelebung der Schiffländten Därligen und Leissigen Schwung geben könnte.

In Planung ist der Ersatz des morschen Schilfschutzzauns im Naturschutzgebiet Gwattlischenmoos, nachdem der UTB die Bauherrschaft übernommen hat. Dabei wird der Schutz des Schilfs vor den Schwemmholzmassen der Kander mit Inselchen und ähnlichen Verbesserungen für den Zugvogelrastplatz von europäischer Bedeutung kombiniert; so wird das Projekt, das kaum jemand im Alleingang hätte finanzieren können, ein Fall für den Renaturierungsfonds.

Neue Einnahmen gesucht

Neben der Projektarbeit erfüllte der UTB auch seine Dauerauf­gaben als Miteigentümer des ­Naturschutzgebietes Weissenau und als Herausgeber des Jahrbuchs von Thuner- und Brienzersee. Und wie jedes Jahr organisierte er zwei öffentliche Exkursionen – diesmal zur Aaremündung in den Brienzersee und zur neuen Anlage in der Hüneggkurve sowie zur Grotte unter dem Schloss Hünegg.

Bei 109'793 Franken Aufwand schloss die Rechnung 2016 mit 68'242 Franken Defizit – rund 17'000 Franken besser ab als budgetiert. «Wir werden uns vermehrt ums Fundraising kümmern müssen», sagte Andreas Fuchs. Dafür erhöhte der UTB das Teilpensum für die Geschäftsführung, was wiederum zu einem personellen Wechsel führte: Auf Daniela Flück, die das neue Pensum mit ihren anderen Aufgaben nicht mehr unter einen Hut gebracht hätte, folgte Anfang Jahr die Geografin Monika Schaffner.

Nächster öffentlicher UTB-Anlass: Uferputz Weissenau am 25. Februar; Treffpunkt um 8.30 Uhr, Parkplatz Weissenau. Jahresprogramm unter www.u-t-b.ch.

(Berner Oberländer)