BBO hat Erwartungen 2016 übertroffen

Die Geschäftsleitung der BBO-Bank Brienz Oberhasli präsentierte den Medien am Freitag das erfreuliche Jahresergebnis 2016: Mit mehr Kundengeldern konnten mehr Ausleihungen getätigt und trotz gedrückten Zinsmargen der Gesamtertrag und der Bruttogewinn gesteigert werden.

Bankleiter Gerold Baumgartner wertet die Zunahme der anvertrauten Passivgelder als grossen Vertrauensbeweis der Kunden, dem die Bank auch in Zukunft gerecht werden will. «Mit dem gesunden Wachstum in allen Positionen wurde das Budget übertroffen», so Baumgartner. «Zudem ist der Geschäftsaufwand gut unter Kontrolle und ging sogar leicht zurück.»

Gesundes Wachstum

In der Bilanz fällt auf, dass rund 2,5 Millionen Franken von den Wertberichtigungen in die Rückstellungen überführt und damit die Eigenmittel der Bank gestärkt werden konnten. Das Eigenkapital nimmt um 3,5 Prozent zu und beträgt 41,6 Millionen Franken.

BBO-Bank Brienz Oberhasli 2016 in Mio. Fr. in % Bilanzsumme 546,9 + 5,2 Eigenmittel/Reserven 41,6 + 3,5 Kundengelder 417,8 + 4,3 Ausleihungen 483,3 + 2,1 Gesamtertrag 7,7 + 2,3 Geschäftserfolg 1,8 + 11,6 Reingewinn 0,4 Anzahl Mitarbeitende 22

Der Deckungsgrad der Ausleihungen gegenüber den Kundengeldern erreichte gute 86,5 Prozent und liegt klar über dem schweizerischen Durchschnitt. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 25. März 2017 in Brienz eine unveränderte Dividende von 12 Prozent auf das Gesellschaftskapital beantragen.

Im vergangenen Jahr unterstützte die BBO getreu ihrem Leitsatz «Unsere Bank, unsere Region» zahlreiche Aktivitäten, insbesondere für Jugendliche, Jubilare oder Sportevents. «Bei der Jubilarenaktion verzichtete über die Hälfte der Geehrten auf ihr Präsent zugunsten von vier gemeinnützigen Institutionen, denen in der Folge total 5400 Franken überwiesen werden konnten», gab Stefan Fuchs bekannt.

«Tracht» kommt in Fahrt

Für das Bauprojekt «Tracht» an der Hauptstrasse 133 – zwischen dem Hotel Adler und dem Coop – wurde eine neue Überbauungsordnung aufgelegt. Die erste Hürde bei den Gemeindebehörden und beim Amt für Gemeinden und Raumordnung ist geschafft.

Wenn die Gemeindeversammlung im Mai ebenfalls zustimmt und keine unlösbaren Einsprachen auftauchen, rechnet Thomas Mäder mit einem Baubewilligungsverfahren bis etwa Ende 2017 und einem nachfolgenden Baustart für das Dienstleistungs- und Wohngebäude bis Anfang 2018.

(Berner Oberländer)