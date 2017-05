Badibesuch 10 Prozent teurer – und sicherer

Aller Anfang ist schwer – oder im Fall der Oberländer Badesaison: kühl und trübe. Am letzten Wochenende wagte mit dem Strandbad Bönigen am Brienzersee die erste Badi den Schritt ins «Sommergeschäft». Am Samstag wird es auch in der Thunerseeregion losgehen: Schwimmer und Bädeler werden in der Spiezer Bucht ebenso begrüsst wie im Strämu Thun und in der Badi Uetendorf.«Wir sind parat», sagt Chefbademeister Werner Graf an diesem kühlen Maimorgen am Beckenrand in Spiez.

Mit seinen Mannen – Stellvertreter Alain Nager und Badgestalter Philipp Reusser – verpasst er dem Frei- und Seebad den finalen Schliff. Die Becken sind gefüllt. «Mit Seewasser», wie er sagt. Anfänglich 9, inzwischen 18 Grad warm. In Thun werde Trinkwasser zum Auffüllen ein­gelassen. Graf sagt dies wertungsfrei. Auch, weil er einst, von 1987 bis 1991, im Strämu gearbeitet hat.

Spiez hat nun den Durchblick

In Spiez ist er seit 1993 am Drücker. In seine 25. Saison geht es nach kleineren Unterhaltsarbeiten. «Erstmals in all den Jahren hatten wir in der Badi keine Baustelle.» Wobei dies nur die halbe Wahrheit ist. Entlang des 50-Meter- und des Nichtschwimmerbeckens sind Fall- und Windschutzwände aus transparentem Glas erstellt worden. Die Bereiche wirken nun grösser, scheinen nahtlos in die Bucht überzugehen. Vor allem aber sind sie, da 1,3 Meter hoch, sicherer. Die Tröge mit Neubaujahrgang 1980 waren nur 60 Zentimeter hoch. Passiert sei zum Glück nie etwas.

Gegen 70 000 Franken liess sich die Gemeinde die Glaswände kosten. Eine weitere Novität ist, dass – auf langjährigen und vielseitigen Wunsch – an der Badikasse neu bargeldlos bezahlt werden kann. Ausgenommen davon ist das Restaurant, im 28. Jahr von Monika Wenger geführt.

Defizit mit Folgen

Neu ist auch etwas, das die Badenden kaum freut: Die Eintrittspreise wurden auf diese Saison hin erhöht. Laut der Gemeinde Spiez erstmals seit 2009. Seither seien die Betriebskosten (Energie und Chemikalien) stetig gestiegen. «Die Stromkosten betrugen einst 50'000, heute sind es 65'000 Franken», nennt Werner Graf als Beispiel. Aufgrund des «generell defizitären Betriebes» hat der Gemeinderat im März beschlossen, die Preise um 10 Prozent zu erhöhen. Die Gemeinde lässt sich die Badi pro Jahr rund 500'000 Franken kosten. Wie der Chefbademeister betont, müssten die Eintrittspreise für einen kostenneutralen Betrieb vervierfacht (. . .) werden.

Trotz der Erhöhung liegen die Preise laut Gemeinde im Quervergleich innerhalb der Tarife des Bäderverbundes Thunersee. In Tat und Wahrheit ist der Einzeleintritt für Erwachsene mit 6.60 Franken in keinem angeschlos­senen Freibad teurer als in Spiez (Strandbad Thun, Aarebad Thun, Freibad Steffisburg, Freibad Uetendorf, Schwimmbad Merligen, Freibad Frutigen.) Mit 3.30 Franken ist der Kindereintritt im Schnitt. Das Saisonabo, in Spiez saisonübergreifend ein Jahr gültig, ist mit 82.50 respektive 36.60 Franken (Kinder) hochpreisig.

Teurer noch ist Merligen mit 98 (90 für Einheimische/Genossenschafter) und 48 (43) Franken. Wie auch Frutigen, wo das Kinder-Abo 45 Franken kostet. Am günstigsten badet es sich in Steffisburg, wo das Saisonabo für 70 respektive 28 Franken zu haben ist. Am tiefsten ins Portemonnaie greift man in der Region Thunersee im Bödelibad Interlaken (das nicht im Bäderverbund ist): 140 Franken (110 für Bewohner aus Interlaken, Matten, Unterseen) respektive 70 kostet das Freibad-Saisonabonnement.

Den Verbundsbädern angeschlossen sind die Hallenbäder von Heimberg, Oberhofen, ­Aeschi und Beatenberg. Saisonabobesitzer haben in allen Bädern bis zu 50 Prozent Rabatt auf Einzeleintritten – während der Sommersaison notabene.

1 Bademeister pro 500 Gäste

Werner Graf sagt, in Spiez gebe es jährlich 10 bis zu 15 Spitzentage mit 2000 Gästen. «Die Besucherzahlen in Freibädern sind in den letzten 25 Jahren generell um bis zu 40 Prozent eingebrochen.» Gründe sieht er in einem veränderten Freizeit- und Ferienverhalten, unter anderem mit Billigflügen ans Meer. «Früher zählten wir an Spitzentagen noch 3000 Badende.» Auch weiss er aus Erfahrung, dass es drei schöne Tage am Stück braucht, bis die Leute zahlreich in die Badi strömen.

Dort angelangt, werden sie von 26 Personen betreut. Graf steht als einziger fix im Sold der Gemeinde. «19 Bademeister und 6 Kassenfrauen teilen sich die Dienste.» Was speziell ist: Im Stundenlohn, laut dem Chefbademeister «zum Spass», kämen auch Banker oder Schulleiterinnen «cho Badmeischterle». Das Bundesgericht empfiehlt auf 500 Gäste einen Bademeister. An intensiven Tagen sind es in Spiez deren 5. Werner Graf spricht von «einer grossen Familie. Deren Credo ist es, dass alle Gäste die Badi mit einem Lächeln verlassen.»

Die Chancen, dass das am Saisonstart vom Samstag zutrifft, stehen nicht mal schlecht. Anders als vor Wochenfrist soll das Quecksilber auf gegen 20 Grad Celsius klettern. (Berner Oberländer)