Bald im Halbstundentakt nach Beatenberg

«Die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs im Berner Oberland ist erfreulich»: Ruedi Simmler als stellvertretender Leiter von Postauto Region Bern nimmt den Angebotsbeschluss 2018 bis 2021 des bernischen Grossrats mit Wohlwollen entgegen. Nach diesem soll das Angebot auf mehreren Postauto­linien im Berner Oberland ausgebaut werden.

In Angleichung an das Netz der Berner-Oberland-Bahnen soll das Postauto im nächsten Jahr zwischen Lauterbrunnen und Stechelberg durchgehend im Halbstundentakt verkehren. Zudem gibt es den Halbstundentakt auf der Linie nach Ringgenberg neu auch am Wochenende. Auf verschiedenen anderen Linien gibt es zusätzliche Verbindungen am frühen Morgen oder am Abend. Auf der Linie Interlaken–Beatenberg wird es bis 23 Uhr einen durchgehenden Stundentakt geben, in der Hochsaison im Sommer und Herbst werden die Kurse am Nachmittag sogar alle 30 Minuten verkehren.

Rudolf Simmler

Die Kommission ÖV der Regionalkonferenz prüft zusammen mit der Gemeinde Beatenberg auch eine zusätzliche Haltestelle oberhalb des im letzten Jahr sanierten Bhendenchers auf der Beatenberg-Linie. «Damit würden wir dem lange geäusserten Wunsch aus der Gleitschirmszene gerecht, deren Startplatz Luegibrüggli unweit neben dem Bhendencher liegt», so Simmler. Hanspeter «Häppy» Michel als Besitzer der Gleitschirmflugschule Ikarus: «Gerade den mit ÖV reisenden Piloten würde dieses Angebot sehr entgegenkommen.» (Berner Zeitung)