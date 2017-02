Ballon über Des-Alpes-Areal?

Stets durch eine Leine mit dem Boden verbunden, steigt ein mit Gas gefüllter Ballon rund 150 Meter in die Luft und sinkt wieder zu Boden: Dieses touristische Angebot plant die Outdoor Interlaken AG ab diesem Sommer auf dem der Gemeinde gehörenden Des-Alpes-Areal anzubieten, wie gestern Recherchen dieser Zeitung ergeben haben.Weitere Einzelheiten waren am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen. Details will das Tourismusunternehmen erst am kommenden Montag an einer Medienkonferenz bekannt geben, wie Vivienne Heering von Outdoor Interlaken AG auf Anfrage sagte.

Dass diese Aktivität nicht nur «heisse Luft» ist, bestätigte ein Teilnehmer des Informationsabends vom Donnerstag im Kursaal. Dort wurden Nachbarn des Areals, aber auch Hoteliers sowie der Pächter des Restaurants Des Alpes sowie Mieter des Grundstücks aus direkter Hand von den Verantwortlichen der Outdoor Interlaken AG über deren Ballonpläne informiert. So will die ­Aktiengesellschaft im März ein entsprechendes Baugesuch eingeben und mit dem Angebot «Fesselballon» ab August starten.

Das sagen Grundeigentümer

Sabina Stör, Gemeinderätin und Bauvorsteherin in Interlaken, bestätigte das Vorliegen eines Projektes auf dem Areal, ohne auf Details eingehen zu wollen. «Wir haben mit den Verantwortlichen eine Nutzung von fünf Jahren vereinbart, mit dem Vorbehalt, diesen Vertrag bei Vorliegen eines Hotelprojektes auch vorzeitig kündigen zu können», sagte Stör gestern.

Es handle sich also lediglich um eine Übergangslösung.

«Wir haben mit den Verantwortlichen eine Nutzung von fünf Jahren vereinbart, mit dem Vorbehalt, diesen Vertrag bei Vor­liegen eines Hotel­projektes auch vorzeitig kündigen zu können.»



Sabina Stör

Gemeinderätin

Die Information der geplanten, neuen touristischen Nutzung des Areals fällt zeitgleich zusammen mit der Publikation des geplanten Abrisses der Scheune und der Kündigung der beiden Mietverhältnisse auf demselben Areal. «Das ist reiner Zufall», sagte die Gemeinderätin auf Anfrage. Das Dach der Scheune sei baufällig und benötige eine Totalsanierung, die sich nicht rechnen würde, sagt Stör. Geplant ist, das Terrain nach dem Abbruch landwirtschaftlich zu nutzen.

Die Auflage- und Einsprachefrist läuft am 20. März ab.

«Mehr Handlungsspielraum»

Die Mietverhältnisse habe die Gemeinde deshalb aufgelöst, damit «der Handlungsspielraum für eine langfristige Hotelnutzung erhalten bleibt».

Was die Nutzung des gesamten Areals angeht, sei es nach wie vor das Ziel der Gemeinde, sagte Stör, eine dem Tourismus dienende, langfristige Nutzung zu realisieren – denn zu diesem Zweck sei das Land einst auch erworben worden. (Berner Zeitung)