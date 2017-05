Basejumper hängt an Felsen und stürzt ab

Wie «20 Minuten» berichtet, ist am Donnerstagnachmittag ein Basejumper im Lauterbrunnental verunfallt. Das Newsportal zitiert einen Augenzeugen, der beobachtet haben soll, wie der Basejumper rund 45 Minuten an einer leicht überhängenden Stelle in einer Felswand gehangen habe.

Demnach hatte sich der Anzug des Basejumpers in einem Felsen verfangen. Während ein Helikopter der Air-Glaciers und mehrere Bergretter versuchten, den Mann zu bergen, sei dieser plötzlich abgestürzt und rund 250 Meter in die Tiefe gefallen, berichtet «20 Minuten» unter Berufung auf den Augenzeugen.

Mann ins Spital geflogen

Laut der Kantonspolizei Bern befindet sich der Verunfallte derzeit im Spital: Air-Glaciers habe den verletzten Mann direkt ins Spital geflogen. Genauere Angaben könne die Kantonspolizei zum Vorfall in Lauterbrunnen nicht machen, schreibt das Newsportal. Doch Polizeisprecherin Fiona Geissbühler habe bestätigt: «Die Bergungsarbeiten waren sehr aufwendig.» (jez)