Basejumper hat Spital verlassen

Der Basejumper, der am Donnerstag bei einem Sprung abgestürzt war und sich verletzt hatte, konnte am Freitagmorgen das Spital wieder verlassen. Das sagt Polizeisprecherin Fiona Geissbühler auf Anfrage. Den Zustand des Abgestürzten darf sie aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht nennen. «Aber es machte Sinn, dass er das Spital wieder verliess.»

Rettungschef Urs Schäfer schildert den Unfallhergang wie folgt: «Der fragliche Basejumper blieb nach seinem missglückten Absprung mitten in der Felswand unverletzt an einem kleinen Felsvorsprung mit dem Schirm hängen. Die ausgerückten Bergretter erkannten sofort, dass eine Direktrettung mit Long-Line und Helikopter wegen dem Überhang an der Unfallstelle nicht möglich war. Deshalb wurden Bergretter oberhalb des Verunfallten in die Wand abgesetzt, um dort einen Stand in den Fels zu bohren.»

Ziel sei es gewesen, den Basejumper mit einem Seil, welches zu ihm hinuntergelassen werden sollte, vor einem weiteren Absturz zu sichern. Anschliessend war beabsichtigt, ihn weiter nach unten abzuseilen, damit eine Long-Line Bergung ausgeführt werden konnte.

«Noch während dem Einrichten des Standes riss der Schirm des Basejumpers und dieser stürzte bis an den Fluhrand ab. Glücklicherweise verletzte er sich nicht lebensgefährlich und konnte dort geborgen werden», so Schäfer. Die Unfallmeldung war am Donnerstag um 14.10 Uhr eingegangen. (sp)