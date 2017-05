Bauarbeiten am Milibach gestartet

Die Brienzer Wildbäche sind gefährlich und stellen die Schwellenkorporation vor immense Aufgaben. Im Rahmen der Hochwasserschutzmassnahmen sind die Arbeiten am Milibach im Westen des Dorfes, angelaufen. Für die Bauausführung musste die Gemeindestrasse provisorisch lokal verbreitert werden.

Mit einem Rückhaltevolumen von 12'000 Kubikmetern ist der Geschiebesammler das Kernstück der Massnahmen am Milibach. Die bis zu 16 Meter hohe Betonsperre ist im Bachbett an der gleichen Stelle vorgesehen, wo sich schon vor Urzeiten die Dorfbewohner mit einer kleinen Mauer aus Bruchsteinen vor den Wassermassen zu schützen versuchten.

Bildanimation des Geschiebesammlers Bifing im Milibachgraben – mit der Ansicht von Osten. Von links die Unterhaltszufahrt ab Rybiweg. Bild: Beat Jordi

Das Schutzbauwerk wird tief im Erdreich und an den steilen Flanken im Milibachgraben verankert. Alles Aushubmaterial wird an Ort und Stelle für Hinterfüllungen und Anböschungen wiederverwendet. Damit der Sammler nach einem Ereignis entleert und das Geschiebe abtransportiert werden kann, wird ab dem Rybiweg ein circa 100 Meter langer Zufahrtsweg gebaut.

Eine Arbeitsgemeinschaft aus der Region

Die Schwellenkorporation Brienz ist Bauherrin und hat den Neubau des Geschiebesammlers an die Firmen Ghelma AG Baubetriebe, Meiringen, Flück und Blatter AG sowie Eggenberg Tiefbau AG, beide Brienz, vergeben. An den Gesamtprojektkosten für die Hochwasserschutzmassnahmen am Milibach beteiligen sich auch der Bund und der Kanton.

Bis Ende 2017 soll das Baulos 1, der Geschiebesammler Bifing fertiggestellt sein. Als Ersatzmassnahmen für den Eingriff in bestehende Naturwerte werden der gerodete Perimeter wieder aufgeforstet und für Reptilien mehrere Steinriegel sowie eine Trockensteinmauer erstellt.

Die Baulose 2 und 3, der Staukragen bei der Zentralbahnbrücke und die Ufererhöhung beim Sagigässli müssen auf 2019 zurückgestellt werden, weil die Zentralbahn im laufenden und im nächsten Jahr Sanierungen an der Brücke und im Tunnel vornehmen wird. Da beide Vorhaben auf dieselbe Installationsfläche angewiesen sind, ist eine gemeinsame Bauausführung nicht möglich. (Berner Oberländer)