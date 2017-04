Bereits über 300 Unterschriften gegen Schulschliessung

Jetzt wehren sich die Einheimischen: Nur kurze Zeit nach der Gründung der IG Bäuertschulen Innere Gebiete liegen den Initianten mehr als 300 gesammelte Unterschriften vor. Am 17. Mai will die IG bei der Gemeindeverwaltung Frutigen in Anwesenheit möglichst vieler Mitglieder die bis dahin gesammelten Unterschriften den Gemeindeverantwortlichen übergeben.

«Die Schule ist unser Lebensnerv»

«Es darf doch einfach nicht sein, dass man über die Schliessung von Schulen spricht, solange wir genügend Schüler haben», ärgert sich Markus Klötzli als Vorstandsmitglied der IG Bäuertschulen Frutigen. Gerade im Engstligtal sei der Schülertransport aufgrund der gegebenen Geografie heute bereits aufwendig. «Eine Verschiebung aller Oberstufenschüler ins Dorf würde nochmals einen enormen Mehraufwand verursachen», so Klötzli. «Wir wollen nach Gempelen, Linter und Ladholz nicht noch mehr Schulhäuser verlieren.»

Es sei nicht nachvollziehbar, über Schulschliessungen zu diskutieren, solange vom Kanton noch keine schriftliche Verfügung vorliegt. «Zudem sind die Schülerzahlen bei uns zumindest mittelfristig gesichert. Die Schule ist unser Lebensnerv. Wenn diese geschlossen wird, ist das für junge Generationen ein Grund mehr, aus dem Tal auszuziehen. Das wird langfristig auch Auswirkungen auf das Gewerbe, die Landwirtschaft und den Tourismus haben, denn es fehlt dort der Nachwuchs.»

«Entscheidend ist der Lehrermangel»

Das Ressort Bildung der Gemeinde Frutigen will die Gesamtschule im Ried und die Oberstufenklasse im Rinderwald schliessen. Der für die Bildung zuständige Gemeinderat Hans Peter Bach dazu: «Wir haben nur schon mal unsere Bürger darüber informiert, was in etwa zwei Jahren auf uns zukommen könnte: ein akuter Lehrermangel. Ab 2018/2019 werden dem Kanton 300 Lehrkräfte fehlen, und wir in den Randgebieten haben schon jetzt enorm Mühe, Lehrpersonal zu finden.»

Beschlüsse seien noch keine gefasst – «und die Begehren und Einwände der Unterschreibenden werden wir ernst nehmen». Die Erwägung der Schulhäuserschliessung sei aber vor allem organisatorischer Natur – das habe mit der Schülerzahl nichts zu tun. « Schüler haben wir tatsächlich genug. Es ist der grosse Lehrermangel, der hier die entscheidende Rolle spielt.»

(Berner Oberländer)