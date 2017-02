Beweise reichten nicht aus

Die Sensibilisierung für Übergriffe auf Betreute in Alters- und Pflegeheimen ist gross. Am Dienstag stand ein 57-jähriger Mann vor dem Einzelrichter in Thun, der per Strafbefehl wegen versuchter Schändung verurteilt und mit einer Busse belegt worden war. Der Pfleger soll in der Nacht vom 22. zum 23. Mai 2016 die Bewohnerin eines Seniorenheims unsittlich berührt haben.

Er erhob Beschwerde gegen den Strafbefehl, und das Gericht hatte den Fall zu beurteilen. «Irgendetwas wird in dieser Nacht sicher gewesen sein», sagte der Gerichtspräsident. Was wirklich passiert ist, blieb aber offen. Das Gericht hatte darauf verzichtet, Zeugen zu laden. Die eigentliche Zeugin, die betroffene Frau, sei über 80 Jahre alt und leide an ­Demenz. Dies gehe klar aus den Pflegeprotokollen des Heims hervor.

Zu Tode erschreckt

Der Gerichtspräsident las aus einer Aussage einer Mitarbeitenden vor. Ihr hatte die verstörte Bewohnerin erzählt, dass sie in der Nacht vor einer weissen Gestalt, die vor ihrem Bett auftauchte, in Todesangst versetzt wurde. Nach dem Gespräch habe sie, von der Betreuerin zur Fotowand mit den Mitarbeitenden geführt, nicht ausgeschlossen, dass es der betroffene Pfleger hätte sein können.

Anscheinend haben nach dem Vorfall, wie die Pflichtverteidigerin in ihrem Plädoyer ausführte, mehrere Mitarbeitende der Institution die Bewohnerin betreut und befragt und sich untereinander ausgetauscht. Die Verteidigerin sprach sogar von Manipulation. Jedenfalls kam es zum Vorwurf, der Mann habe nachts die Frau zwischen den Beinen berührt. Unbestritten war, dass der Pfleger sie am 22. Mai, einem Sonntag, betreut hatte.

Er kannte sie nicht so gut, weil er üblicherweise auf einer andern Abteilung arbeitete, wusste aber, dass sie sich mit gewissen Teilen der Körperpflege schwertat. Nach 16 Uhr habe er ihr eine Bettflasche gebracht, sagte er; um 18.54 Uhr war seine Arbeitszeit zu Ende, und er ging nach Hause.

Viele Zweifel

Die Verteidigerin fuhr mehrere Strategien. Dem Angeklagten sei das Konfrontationsrecht verweigert worden. Er habe, wie üblich, seine weisse Kleidung nach Arbeitsschluss abgegeben. In der Nacht habe es stark geregnet, und er hätte per Fahrrad ins Heim zurückfahren müssen, weil er kein Auto hat.

Dort hätte er wieder Arbeitskleider fassen müssen und wäre wohl aufgefallen. Für den Richter war klar: «Beweismässig reicht es sicher nicht für einen Schuldspruch.» Den Ablauf selbst, dass der Pfleger nachts ­extra ins Heim zurückgefahren sei, hielt er für «einigermassen abstrus».

Verfahrens- und Parteikosten wurden dem Kanton Bern auferlegt. Der Freispruch war sichtlich eine sehr grosse Erleichterung für den Betroffenen. Er war 20 Jahre Pfleger und konnte bisher keine neue Arbeit aufnehmen, sondern lebte von seinen Ersparnissen.

(Berner Zeitung)