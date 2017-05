Country Night: Ein Abend voller Gegensätze

Alpenlandevents.ch unter Peter Schmid lud am letzten Samstag zur 4. Country Night in die Widihalle ein, und viele kamen zum Anlass. Was die Countryszene heute anbieten kann, wurde vor vollem Haus mit vier Stilrichtungen ans Publikum weitergegeben. Namen wie April Verch, Richard Dobson und W. C. Jameson, Doug Adkins wie auch die Blue Grass Boogiemen sorgten für sehr gute Unterhaltung und ein abwechslungsreiches Programm.

Mischung von drei Künsten

Die April Verch Band startete als erste in den Abend. Inmitten einer grossen Tournee rund um die Erde gaben sie sich auch in Frutigen die Ehre. Die gebürtige Kanadierin April Verch verblüffte dabei nebst ihrem Gesang vor allem als Geigerin und Stepptänzerin. Zur Erinnerung: Verch trat anlässlich der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in Vancouver auf und zeigte die kanadische Fiddler-Tradition der ganzen Welt.

Die drei Musiker erinnerten sich am Samstag an ihre musikalischen Kernkompetenzen: regionale kanadische Musik, alte Songs aus den USA, Bluegrass und Country. Mit ihrem manchmal auch an irische Volksmusik erinnernden Sound vermochten sie das Publikum zu begeistern.

Zwei geniale Senioren

Ganz anders der Auftritt der beiden 75-jährigen Haudegen Richard Dobson und W. C. Jameson. Mit Gitarre, Blues-Harp und ihren sonoren Stimmen brachten sie reine und authentische Westernstimmung auf einen glanzvollen Nenner. Die Südstaatler vermochten mit ihrem Outfit, ihren perfekt gesungenen Songs und der musikalischen Harmonie den Countrystil von Texas, Louisiana und Mississippi in Perfektion an die Frau und den Mann zu bringen. Im Publikum entstanden sogar spontane Linedance-Formationen, welche sich an einer Hallenseite in Bewegung setzten. Lieder wie der «Mississippi River Train» und «A Step Away from Homeless» fuhren ein und begeisterten.

Adkins lief zu Hochform auf

Was für ein Schnitt mit Doug Adkins und seiner Band! Das vorher Gehörte ging mit dem lauten und überschlagenden Sound fast verloren. Erinnernd an eine Bigband mit zum Teil Schlagerelementen («Living Next Door to Alice») gestaltete sich der Beginn des Konzertes enttäuschend.

Als ob er dies geahnt hätte, stellte Adkins in der zweiten Hälfte um. Mit «Sink the Bismarck» und einer Hommage an Chuck Berry mit «Go to New Orleans» sowie seinem eigenen Hit «Whiskey Salesman» vermochte er plötzlich zu begeistern. Die Tänzerinnen und Tänzer neben der Bühne verdankten es ihm.

Und dass Holländer Stimmung machen können, bewiesen einmal mehr die Bluegrass Boogiemen, welche bereits vor zwei Jahren in der Kander-Arena auftraten. Ihr Südstaatenmix mit Gesang, Banjo, Violine, Gitarre und Bassgeige konnte gefallen. Mit Schalk, Humor und wirbliger Musik liess es sich das Publikum wohl ergehen und verharrte bis zum Konzertende am frühen Sonntagmorgen mit Wohlge­fallen.

Veranstalter Peter Schmid verwies bereits auf die kommende 5. Country Night im nächsten Jahr. Da noch Verhandlungen laufen, hielt er sich mit Datum und Ort bedeckt. «Jedenfalls will ich noch drei Jahre als Organisator bleiben», teilte er dem «Berner Oberländer» mit. «Unsere Meinung bleibt aber nach wie vor, uns bei der Country Night auf das musikalische Angebot und auf ein weites Spektrum zu konzen­trieren. Qualität geht vor. Das hat sich auch heute bewiesen. Die Bar war leer und der Saal voll.»

(Berner Oberländer)