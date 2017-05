Das Diemtigtal ist jetzt nah, wild, wertvoll

Sie wollten wissen, wofür das Diemtigtal steht, und haben dazu einigen Aufwand betrieben. Im Auftrag der Verantwortlichen beim Naturpark wurden im vergangenen Sommer mehr als 40 Fachinterviews mit «Personen aus dem Netzwerk Diemtigtal» geführt, 743 tatsächliche sowie 157 potenzielle Gäste befragt und 181 Fragebögen aus der heimischen Bevölkerung ausgewertet, was einem Rücklauf von 17 Prozent entspricht.

In Zusammenarbeit mit Stefan Gilgen von der Berner Kommunikationsagentur Blitz und Donner haben die Naturparkmacher die Essenz der unzähligen Antworten auf drei Worte zusammengefasst: nah – wild – wertvoll. Wobei diese ihre für das Diemtigtal besondere Bedeutung erst durch die Kopplung erhalten, wie Naturpark-Geschäftsführer Norbert Schmid erklärt.

«Wir sind doch keine Wilden»

Dennoch lohnt sich auch ein Blick auf die Einzelteile. Da wäre zum einen der Begriff «wild», an dem sich einige der Instanzen im Tal, denen das neue Markenkonzept bereits vorgängig vorgestellt worden war, gestossen hätten, berichtet Schmid. «Wir sind doch keine Wilden», lautete ein Einwand.

«Die Natur im Diemtigtal ist in Teilen tatsächlich wild und ungezähmt, hier scheint nicht immer die Sonne.»



Norbert Schmid, Geschäftsführer Naturpark Diemtigtal

Doch die Verantwortlichen verteidigen den Begriff: Die Natur im Diemtigtal sei in Teilen ­tatsächlich wild und ungezähmt, hier scheine nicht immer die Sonne. «Entsprechend werden wir in unserer zukünftigen Werbung passende Bilder und Wörter dazu einsetzen: weg von den bisher lieblichen Motiven verstärkt zu wildromantischen», erklärt Schmid.

Ruhe ist ein wertvolles Gut

Der Aspekt «wertvoll» steht nach der offiziellen Zusammenfassung «für alle immateriellen Werte, die mit dem Naturpark verbunden sind: Bewahrung der Natur, Ruhe, Natur- und Kulturerlebnis und Erholungsraum, Lebensraum für Bevölkerung, Tiere und Pflanzen». So soll die Kommunikation zukünftig beispielsweise herausstellen, warum Ruhe für Menschen ein wertvolles Gut sei oder warum es wertvoll sei, einen Lebensraum für den Genpool der Dunklen Biene zu erhalten. In diesen Bereich gehören auch die Leistungen des Naturparks wie Exkursionen, Lehrveranstaltungen und Informationen auf den Themenwegen.

Nur noch Ausflugstourismus?

«Nah» sei hingegen räumlich zu verstehen, im Sinne von nicht weit entfernt, leicht erreichbar. Der Naturpark Diemtigtal sei ein Erlebnisgebiet für Menschen aus der Region. «Unsere Hauptkonkurrenz sind Freizeitaktivitäten in der Region», fasst Norbert Schmid eine der Erkenntnisse aus den Gästebefragungen zusammen. Da überlege sich die Familie aus dem Oberland relativ spontan, ob sie am Samstagnachmittag ins Schwimmbad gehe oder eben einen Ausflug ins Diemtigtal mache.

Vor diesem Hintergrund sollen in Zukunft auch die Marketing­aktivitäten des Naturparks angepasst werden.

Dass die Naturparkverantwortlichen nach eigenem Bekunden «keine überregionale und schon gar keine internationale Ausstrahlung und Bekanntheit» anstreben, wirft jedoch vor allem bei Hoteliers in der Region Fragen auf. «Wird jetzt nur noch auf Ausflugstourismus gesetzt?», berichtet Schmid von den Befürchtungen, die der Geschäftsführer aber gleich wieder entkräftet: «Über unsere Marketingpartner wie zum Beispiel Interlaken Tourismus werden wir weiterhin ­Feriengäste aus der Schweiz an­sprechen und auch auf den inter­nationalen Märkten vertreten sein.» Wie die Erhebung aber gezeigt habe, stammten über 80 Prozent der Gäste im Tal aus den Kantonen Bern und Freiburg. Und auch die kämen für Übernachtungen infrage. «Man kann auch in Thun wohnen und für ein paar Tage ins Diemtigtal kommen. In nur ein paar Kilometern ist man in einer anderen Welt.»

Höhere Bettenauslastung

Mit der Positionierung sei jedoch nur der Anfang gemacht, meint Norbert Schmid. Jetzt müsse «nah – wild – wertvoll» auch nachhaltig in Zusammenarbeit mit den touristischen Leistungspartnern im Tal wie Hotels, Bergbahnen, Gastronomiebetrieben oder Kleinproduzenten umgesetzt werden. Der Naturpark will dabei vorangehen und möglichst bald ein Marketingkonzept für zukünftige Werbung und Kommunikation im Tal vorlegen, an dem sich die anderen Partner orientieren können. Die Frage nach Kosten und Nutzen beantwortet Norbert Schmid so: «Wir haben für den Markenbildungsprozess bislang rund 35 000 Franken an externe Partner gezahlt. Der Nutzen soll sich bei der Bettenauslastung und im Ausflugstourismus widerspiegeln.»



Ein öffentlicher Infoabendzur neuen Positionierung «nah – wild – wertvoll» des Naturparks und zu künftiger Werbung findet statt am Mittwoch, 21. Juni, um 20 Uhr in der Aula des Schulhauses Oey. (Berner Zeitung)