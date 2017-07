Das Geschäft in luftiger Höhe

Ausgang und Startpunkt vieler Gleitschirmflüge ist die Höhematte im Zentrum von Interlaken, gleich vor dem Fünfsternhaus Victoria-Jungfrau. Unweit davon ist das Buchungsbüro der Firma Paragliding Interlaken, gemäss eigenen Angaben das führende Unternehmen in der Schweiz für Tandem-Gleitschirmflüge und seit 1990 am Markt.

Geschäftsführer ist Thomas Wagner. Gleitschirmfliegen begleitet ihn seit den 1990er Jahren: Erst als Wettkampfflieger, dann als Tandem-Gleitschirmpilot, kennt er den Luftraum über Interlaken, die Szene und ihre Akteure: «In der Hochsaison fliegen für alle Anbieter 50–60 Piloten jeden Tag und landen auf der Höhematte.»

Bis zu 1000 Flüge pro Saison

«Die Hochsaison dauert bis August, danach gibt es bis Oktober eine kleine Zwischensaison, im Winter gibt es immer noch etwa 20 Piloten, die regelmässig in der Luft sind», sagt Wagner. Und das sind nicht etwa nur «junge Wilde», sondern vielfach Familienväter, Ortsansässige und Steuerzahler, die ihr Einkommen in der Luft verdienen, mit bis zu 1000 Flügen pro Jahr, schätzt Wagner.

So wird aus der Passion Beruf: «Wir gehen bei einem Piloten, der 100 Prozent arbeitet, von einem jährlichen Einkommen von 80'000 bis 90'000 Franken aus.» Brutto. Doch die Piloten sind selbstständig, die Sozialabzüge berappen sie selber. «Unter dem Strich bleiben vielleicht 63'000 Franken, das ist kein Easy Living mehr, das Geld wird hart erarbeitet», sagt ­Wagner.

Der Kuchen ist aufgeteilt

Doch fliegerisches Können reicht nicht. Denn die Höhematte ist Privatgrundstück, die kommerziellen Flüge auf 40'000 Landungen pro Jahr begrenzt. Und kommerzielle Flüge kosten: «Für jede Landung auf der Höhematte zahlen wir den Grundbesitzern einen Franken».

Und die Geldverdiener unter den Piloten sind organisiert, im Verein kommerzieller Piloten Interlaken, der ihre Interessen nach Aussen vertritt und sich um Infrastruktur, Start- und Landeplätze kümmert. Ein Con­trolling betreibt, damit Ausbildung und Ausrüstung stimmen. Und der Verein hat sich mit einem Moratorium selber eine Beschränkung des Flugverkehrs auferlegt (siehe Kontext).

Den Kuchen der Lufteinnahmen haben sich sechs Gleitschirm- und zwei Deltafirmen aufgeteilt. Angst vor der Konkurrenz? Wagner wiegelt ab: «In der Hochsaison tritt man auf der Höhematte beinahe auf die vielen Schirme, die Kleinbusse für den Transfer an den Startplatz können nur Dank Sonderbewilligung der Gemeinde hier stehen, die ­Infrastruktur ist ausgereizt.» Schliesslich gäbe es auch noch andere Gäste in Interlaken, die Ruhe und Erholung suchten.

Dennoch steht die Gemeinde hinter den Aktivitäten auf der Höhematte, wie Gemeindepräsident Urs Graf verrät: «Der Gemeinderat unterstützt grundsätzlich touristische Aktivitäten, ist er sich doch bewusst, dass der Tourismus für Interlaken volkswirtschaftlich von überragender Bedeutung ist.» Der Adventure-Tourismus sei ein wichtiger Bestandteil des Tourismus, «und gerade die Gleitschirmflieger tragen zur Attraktivität der Szenerie an der Höhematte bei».

Grosse Pilotendichte

Christian Boppart, Direktor des Schweizerischen Hängegleiter-Verbands: «Nirgendwo sonst gibt es in der Schweiz eine so grosse Anzahl an Piloten im Verhältnis zur Bevölkerung wie in Interlaken und Umgebung.» Schon 2008 stellte der Verband fest, dass es im damaligen Amtsbezirk Interlaken 974 Piloten bei einer Einwohnerzahl von 33'349 Personen gibt. Diese Piloten seien sehr gut organisiert und könnten ihre Interessen gegenüber Gemeinden oder Landbesitzern gut einbringen.

Auch dank des lokalen Clubs, dem Deltaclub Interlaken, der mit über 800 Mitgliedern eine lokale Macht und in der Schweiz der grösste seiner Art ist. «Auch die Organisation der Tandem­piloten und die Flugschulen beteiligen sich engagiert an einem reibungslosen Betrieb und gutem Einvernehmen mit Behörden und Bevölkerung.»

Dass in Interlaken so viel geflogen wird, liegt aber nicht unbedingt an geschäftstüchtigen Anbietern von Tandem-Gleitschirmflügen. Die besondere Topografie macht Fliegen an rund 300 Tagen im Jahr möglich, wie Wagner weiss: «Wir sind sehr windgeschützt. Die Bise kommt fast nie, der Föhn drückt selten oder spät hinein.» Ebenfalls sei man mit dem Niederhorn gut vor Westwinden geschützt. «Viele Starkwindlagen machen uns hier wenig bis nichts aus».

Umkämpfte Startplätze

In Interlaken werden die Gäste eingesammelt, gestartet wird aber auf dem Gemeindegebiet Beatenberg mit seinen Startplätzen Amisbühl, Bergbo, Chalet und Hohwald. Die Flugunternehmen haben mit der dortigen Bäuert einen Vertrag abgeschlossen, dass sie gegen Entgelt bis zur Bergstation des Hohwald-Skilifts fahren können. «Im Winter und bei aufkommendem Wind ist dieser Startplatz aber nicht gut, deshalb ist Amisbühl so wichtig.»

Seit Jahren schwelt aber eine juristische Auseinandersetzung zwischen privaten Grundbesitzern und der Gleitschirmszene: Laut Gemeinde Beatenberg sind immer noch drei Beschwerden gegen die Ortsplanungsrevision beim Rechtsamt der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion hängig. Ruedi Zurflüh, Fürsprecher Rechtsamt JGK: Diese beträfen Einzonungen für die Zone für Sport- und Freizeitanlagen S «Startplatz Hängegleiter». «Mit dem Entscheid kann in den nächsten Wochen gerechnet ­werden.» Dieser könne beim Verwaltungsgericht angefochten ­werden.

Schreie als Ärgernis?

Immer wieder sorgen Freudenschreie von Touristen für Ärger auf dem Bödeli. Dessen ist sich auch Thomas Wagner bewusst. «Dieser Lärm ist immer noch ein Thema.» Geld ja – 170 Franken kostet ein Flug – Emotionen nein? «Ich verstehe, wenn die Leute sich über Freudenschreie aufregen: etwa am Sonntagmorgen oder während einer Beerdigung, das geht gar nicht.»

Man kläre die Kunden darüber auf, dass auf dem Boden ein normales Leben stattfinde: «Die Piloten können, noch bevor sie ins Siedlungsgebiet einfliegen, ein paar scharfe Kurven drehen», dort dürfe man der Freude auch mit der Stimme Ausdruck verleihen.

Begonnen hat die kommerzielle Fliegerei in den 90er-Jahren mit amerikanischen Studenten, die auf der Suche nach dem Kick waren. Um die Jahrtausendwende tauchten die ersten indischen Gäste auf. «Damals war es ein richtiger Kulturschock, viele dieser Gäste wussten wenig über den Westen.» Heute sei das kein Thema mehr.

Die Höhematte im Zentrum von Interlaken vor dem Grandhotel Victoria-Jungfrau ist auch ein Landeplatz. Bild: Fritz Lehmann

2007 setzte der Boom mit den Koreanern ein, der bis heute anhält: «die sind so anständig, da ist es manchmal schwierig herauszufinden, ob sie mit unseren Leistungen zufrieden waren.» Den arabische Gast wiederum, der sich erst seit wenigen Jahren in die Lüfte schwingt, kümmere der Preis wenig, er verlange aber einen Spitzenservice. Und arabische Frauen würden am liebsten mit Frauen fliegen.

Der neuste Kunde sei der Chinese, der mit seiner bisweilen ungestümen Art bei anderen Gästen anecke. «Immer wieder fliegt auch der europäische Gast, den wir sehr schätzen, genauso wie den Schweizer Gast».

Manchmal, aber nur manchmal, wird den Kunden in der Luft schlecht: «Das merkt man sofort an seinem Verhalten, wenn er ruhig wird, oder sich im Gurtzeug verkrampft oder irgendwo festzuhalten versucht.» Kotztüten würden verteilt, aber kaum gebraucht.

«Wenn sich der Kunde plötzlich nicht mehr wohlfühlt, versucht der Pilot, baldmöglichst zu landen». Zwanzig Minuten in der Luft seien perfekt für die meisten Kunden, «was darüber ist, ist für die meisten Kunden unan­genehm». (Berner Zeitung)