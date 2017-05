Das Gewerbe trumpfte mit Qualität auf

OK-Präsident Hermann Rösti freute sich über «einen grossen Besucherandrang» an der Gewerbeausstellung in Boltigen vom Wochenende. Das Boltiger Gewerbe habe sich von seiner besten Seite gezeigt, ist auch Hans Teuscher (Schlosserei/Metallbau), Präsident des Boltiger Gewerbevereins, überzeugt. Teuscher war sehr angetan von der Vielseitigkeit des Boltiger Gewerbes und von den schönen Ständen.

«Die Aussteller haben sich etwas einfallen lassen!», lobte er. Auf die beiden Infoanlässe «Bauen und Wohnen in Boltigen» und «Lehrberufe für Schüler» angesprochen, fiel das Fazit nicht mehr ganz so gut aus. Der Bau­anlass wurde von weniger Leuten besucht, als man erwartet hatte. Doch seien «die Referate sehr gut angekommen, und die Leute, welche da waren, zeigten sich sehr interessiert», sagte Stephan Rösti von der Rösti Bau AG.

Enttäuscht zeigten sich Hans Teuscher und Hermann Rösti über das fehlende Interesse der Schüler, welche das Angebot, sich über Lehrberufe in der Region zu informieren, in nur sehr geringem Masse genutzt hätten. Das sei sehr schade, so Teuscher, schliesslich «brauchen wir innovative Köpfe, die später in der Lage sind, unsere Betriebe zu übernehmen». Warum man die Schüler nicht in grösserem Masse für die Gewerbeausstellung habe motivieren können, müsse nun abgeklärt werden.

«Die Aussteller haben sich etwas einfallen lassen!»



Hans Teuscher, Präsident des Boltiger Gewerbevereins

Die Aussteller zeigten sich durchwegs positiv. Für Monika D’Incau (Axa-Winterthur) war die Ausstellung «grundsätzlich gut besucht». Ähnliches wusste Emil Wälti (Emil Wälti GmbH) zu berichten, der die Ausstellung als «grossen Erfolg» wertete. «Es kamen sehr viele Leute, und das Publikum war sehr interessiert», sagte Marina Maurer (Coiffeur Chopfsach), die zum ersten Mal an einer Gewerbeausstellung mitmachte.

Auch Restaurator Barth­lome Imobersteg, der in Zusammenarbeit mit dem Uhrenatelier von Arthur Maibach auftrat und zum ersten Mal in Boltigen ausstellte, freute sich sehr über das grosse fachliche Interesse an seinen Arbeiten. Fritz Dänzer (Bedachungen/Holzbau) ist mit den anderen einig: «Von den Besuchern her war diese Ausstellung ein grosser Erfolg.» Für Silvia und Hatem Gaber vom Restaurant Sternen, welche für die Festwirtschaft und die Bar sorgten, war das Wochenende «arbeitsintensiv, aber gut». (Berner Oberländer)