Das «Wild im Schnee» zum Anfassen

15 Kinder stürzen sich in ein Schneefeld, werfen sich auf den Boden und beginnen grosse Löcher in den Schnee zu buddeln, in die sie schliesslich hineinkriechen und sich zusammenrollen. «Das ist ja mega kalt!», ruft ein Schüler mit blauer Mütze. «Das stimmt, aber nur, weil hier die Sonne scheint. Für ein Birkhuhn, das bei minus 20 Grad in einer Schneehöhle sitzt, fühlt sich das schön warm an», erklärt Gabi Speck.

Die Mädchen und Jungen, die gerade am eigenen Leib erfahren haben, wie ein Birkhuhn im Winter überlebt – indem es sich im Schnee eingräbt – konnten letzte Woche im Rahmen der Schneesportwoche der Mittel- und Oberstufe der Schule Diemtigtal einen Umweltbildungsanlass bei Gabi Speck besuchen. Auch die Unterstufe führt eine Schneesportwoche durch, bei der Gabi Speck mitwirkt, dies jeweils im Januar.

Aufklärungsarbeit imNaturpark

Als Projektleiterin Umweltbildung des Naturparks Diemtigtal organisiert Speck bereits seit der Entstehung des Parks im Jahr 2011 Veranstaltungen über Umweltbildung. «Wir wollen die Kinder und Jugendlichen sensibilisieren, ihnen einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Wildtieren und der Natur beibringen», sagt Speck.

«Wir wollen den Jugendlichen einen bewussten Umgang mit Wildtieren und der Natur beibringen.»Gabi Speck

In früheren Jahren seien zum Beispiel die Themen «Weiden und Wiesen» oder «Die Wälder des Diemtigtals» mit den Schulklassen behandelt worden, dieses Jahr widmet sich Gabi Speck dem Thema «Wild im Schnee» und vertieft mit den Schülern deren Wissen über Wildtiere und ihre Lebensumstände im winterlichen Diemtigtal.

Immer wieder bezieht sie für ihre Bildungsanlässe auch Fachleute des jeweiligen Gebietes mit ein, beispielsweise einen Wildhüter, der besonders älteren Schülern vertieftes Wissen weitergeben kann.

Anlässe für Kinder, Vorträge für Erwachsene

«Meine Aufgabe als Projektleiterin ist es, solche Aufklärungsveranstaltungen zu entwickeln und durchzuführen. Dabei gibt es nicht nur Anlässe für Kinder, sondern auch Vorträge für Erwachsene», sagt Gabi Speck, die sich gerade in der Abschlussphase ihrer Ausbildung in der naturbezogenen Umweltbildung an der Zürcher Hochschule der Angewandten Wissenschaften befindet.

Für das Projekt «Wild im Schnee» habe sie auf ein Lehrmittel der Non-Profit-Organisation Mountain Wilderness zurückgegriffen, welches Kindern und ­Jugendlichen den Lebensraum Alpen mit seinen vielen Facetten näherbringen soll. Dies geschieht auf spielerische Weise, so jagen die Schüler etwa nach Bonbons und simulieren dabei die anstrengende Futtersuche von Wildtieren im Schnee.

«Die Birkhuhn-Idee stammt allerdings von mir, ich bin froh, dass die Schüler und Schülerinnen Spass daran hatten», ergänzt Speck und lacht. Auch ihre Kollegin Barbara Rehmann, die mit ihr die Ausbildung zur Naturpädagogin ab­solviert und Speck während des Anlasses begleitet, ist beeindruckt: «Die Kinder wissen unglaublich viel über Wildtiere. Sie haben einen starken Bezug zur Natur und zur Region Diemtigtal.»

Tatsächlich sind die Schüler der Mittelstufe aufmerksam dabei, während Gabi Speck ihnen erklärt, was eine Wildruhezone ist oder Spuren von Wildtieren im Schnee aufzeigt. Das diesjährige Winterangebot beschränkt sich noch auf die Diemtigtaler Schulen. «Ziel ist es aber, ab nächstem Winter auch für externe Schulklassen und Interessierte solche Bildungsanlässe anzubieten», sagt Gabi Speck. (Berner Zeitung)