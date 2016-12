Das unvernünftigste Geschenk

Auf nörgelnden Nachwuchs verzichten Eltern an Weihnachten gerne. Ein Geschenk, das Kinderaugen zum Leuchten bringt, ist darum gefragt. Wer jetzt an Hamster und Hunde denkt, sollte seine Wahl überdenken. So gross die Freude der Beschenkten im Moment sein mag, ein Haustier benötigt über mehrere Jahre viel Zuwendung, Pflege und kostet Geld. Entsprechend schnell kann die Anfangseuphorie in eine mühsame Belastung umschlagen.

Darum rät Yvette Grimm von der Zoohandlung Thun dringend, sich vor einer solch einschneidenden Entscheidung sorgfältig über das entsprechende Tier zu informieren: «Am besten lesen die Interessierten ein Buch. Darin erfahren sie, was sie erwartet, wenn sie das Haustier bei sich aufnehmen.» Gerne kläre sie in ihrem Geschäft offene Fragen von Unentschlossenen.

Grimm stellt immer öfter fest, dass Leute sich im Internet informieren: «Im Netz lauern viele falsche Informationen. Will ich diese im persönlichen Gespräch korrigieren, hören manche nicht hin. Sie vertrauen vollkommen auf das Web», weist die Fachfrau auf Gefahren hin. Trotzdem habe sie in den meisten Fällen das Gefühl, dass das Tier im neuen Daheim in guten Händen sein werde. Vermutet sie aber, dass jemand ein Tier aus einer Laune heraus kaufen will, verweigert sie den Geschäftsabschluss. «Das Wohl des Tieres steht an erster Stelle.»

Wer sorgt fürs Tier?

Diesem Motto folgt auch Bea­trice Salzmann. Die Leiterin der Auffangstation Schwarzenegg hat eine Präventionsmassnahme gegen Tiergeschenke eingeführt: Zwischen Mitte Dezember und der ersten Woche im Januar übergibt sie keine Tiere an neue Besitzer. Die Gefahr, dass sie kurze Zeit später wieder abgegeben werden, sei während dieser Periode zu gross. Am stärksten sei die Nachfrage aber gar nicht in der Weihnachtszeit, sondern bereits im November: «Sinken die Temperaturen, verbringen viele Leute ihre Freizeit drinnen. Da keimt oft der Wunsch nach einem Haustier auf», erklärt Salzmann ihre Beobachtung.

«Im Netz lauern viele falsche Informationen. Will ich diese im persön­lichen Gespräch ­korrigieren, hören manche nicht hin.»



Yvette Grimm, Zoohändlerin

Spätestens wenn die nächste Reise ansteht, kommts zur Bewährungsprobe: Wer sorgt während der Absenz des Besitzers für das Tier? War der Kauf wohlüberlegt, liegt zu dieser Herausforderung bereits eine Lösung bereit. Anders bei ungewollten Tiergeschenken. Beschliesst man eine Trennung, sollte man auf das Wohl des Tieres achten. «Aussetzen ist keine Option», betont Salzmann.

In solchen Fällen kommt die Auffangstation ins Spiel: Unter gewissen Bedingungen können dort unerwünschte Tiere abgegeben werden. Katzen müssen zum Beispiel geimpft, entwurmt und entfloht sein. Ausserdem muss der Besitzer helfen, ein neues Daheim zu suchen – oder bis zu 300 Franken bezahlen. Die Folgen unangebrachter Tiergeschenke an Weihnachten muss Salzmann nicht ausbaden; die Anzahl der abgegebenen Tiere sei über das ganze Jahr gesehen konstant.

Absicherung für Eltern

Der Präsident des Tierschutzvereins Thun weiss noch eine Möglichkeit, ein unerwünschtes Tier abzugeben. «Sollte ein Lebewesen unter dem Weihnachtsbaum liegen, kann man den Verkäufer um eine Rücknahme bitten», so Samuel Graber. Laut Yvette Grimm ist das in der Zoohandlung Thun möglich. Allerdings sei sie noch nie angefragt worden, ein geschenktes Tier zurückzunehmen. Eine Rücknahme geschehe höchstens, wenn trotz sorgfältiger Abklärung im Voraus die Besitzerin unerwartet mit einer Allergie auf das Tier reagiere.

Die Stiftung «Tier im Recht» schreibt auf ihrer Website, dass Eltern über juristische Trümpfe verfügen: Tiere sind Gegenstand von Schenkungen. Diese können nur von urteilsfähigen Menschen rechtsgültig entgegengenommen werden. Da Kinder die Verantwortung, die mit einem Haustier auf sie zukommt, schlecht einschätzen können, dürfen Eltern bei einem Tiergeschenk ihr Veto einlegen. (Thuner Tagblatt)