Das war der Mensch Ueli Steck

Er forderte uns heraus. Er verstörte uns. Er inspirierte uns. Dem Oberländer Extremalpinist Ueli Steck (40), der am Sonntag am Nuptse im Himalaja abstürzte und starb, war am Berg Unmögliches gelungen. Was er nicht schaffte: wirklich verstanden zu werden. Mehr...

Jürg Steiner. 30.04.2017