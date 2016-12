«Das war einfach nicht vorstellbar»

«Es war am Montagmorgen, als im Radio die Meldung kam, die Strasse nach Kandersteg sei gesperrt. Und plötzlich hiess es, die Kander fliesse durch den Lawinenschutztunnel Mitholz. Das konnte sich niemand vorstellen, der es nicht selber gesehen hatte.» Fritz Inniger war damals im Jahr 2011 Gemeinderatspräsident. Und er konnte sich auch nicht vorstellen, was dieses Hochwasserereignis auslösen würde. Kandergrund war plötzlich im Fokus der Medien und der nationalen Politik. «Dass Bundesrat Ueli Maurer seine Jahresmedienkonferenz hier abhielt, wo seine Truppen uns bei der Unwetterbewältigung halfen, war speziell», blickt er zurück.

Schlagzeilen wegen Tunnel

Der Tunnel, erbaut als kleiner Teil des Neat-Projektes, hat mehrmals Schlagzeilen gemacht: Zuerst als Damm geplant, wurde daraus der Lawinenschutztunnel. Dann traten plötzlich Risse im Betonbauwerk auf, eine Totalsperrung wurde nötig. Gegen den Druck des zu einseitig abgelagerten Ausbruchmaterials aus dem Neat-Tunnel wurden Baumstämme in die Röhre eingebaut. Und beim Hochwasser 2011 spülte die Kander sogar den Strassenbelag weg.

«Es folgten grosse Verbauungen, im Saregraben und an der Kander. Dass die Kander nochmals durch den Lawinenschutztunnel fliesst, sollte nicht mehr möglich sein», erklärt der Gemeinderatspräsident beruhigt. «Allerdings ist klar, dass Schutzverbauungen oft das Hochwasserproblem bachabwärts verschieben . . .»

«Nach einer Stagnation wächst die Bevölkerung in Kandergrund derzeit leicht.»



Fritz Inniger, Gemeinde- und Gemeinderatspräsident

Hingegen ist das grosse und teure Thema Abwasser für Kandergrund gelöst: Im Zusammenhang mit dem Neat-Bau, wo plötzlich gegen 500 Arbeiter in Mitholz wohnten, konnte die Kanalisation ausgebaut werden. «Sicher für uns die bessere Lösung als eine temporäre Kläranlage in Mitholz. So profitieren wir langfristig vom Neat-Bau, der doch auch einige Belastungen mit sich brachte.» Immerhin sind heute rund 90 Prozent der Gebäude in der Gemeinde an die Kanalisation angeschlossen. Und dank der Quellensteuer konnten auch Schulden abgebaut werden, «doch reich wurden wir durch diese Einnahmen nicht, wie oft geflüstert wurde. Wir fielen für einige Zeit aus dem Finanzausgleich und mussten einzahlen!», stellt Fritz Inniger klar.

Autonomie wichtig

Die neue Infrastruktur kommt der ganzen Bevölkerung zugute. «Nach einer Stagnation wächst die Bevölkerung in Kandergrund derzeit leicht. Aktuell sind wir wieder über 800 Einwohner.» Deshalb sei es auch wichtig, dass man bis zur 6. Klasse die Schule noch vor Ort habe. Zusammenarbeit gibt es aber mit Kandersteg und Frutigen. Die regionale Zusammenarbeit – sei es im Zivilschutz oder bei der Feuerwehr – macht für Fritz Inniger absolut Sinn. «Gerade die Feuerwehr zeigt das. Trotz Fusion haben wir vor Ort einen Löschzug, und bei grösseren Ereignissen können wir das schwere Material und die Unterstützung aus Frutigen aufbieten. Das klappt prima.»

Ansonsten ist klar, dass Kandergrund eine autonome Gemeinde bleiben soll. «Die zwei Hauptgründe für Fusionen – fehlende Behördenmitglieder oder riesige Finanzprobleme – sind bei uns absolut kein Thema», sagt er mit Freude. Dennoch gibt es Sorgenfalten: «Die Möglichkeiten, nicht mehr bewirtschaftete Bauernhäuser und Gebäude in der Landwirtschaftszone als Wohnraum umzunutzen, sind sehr eingeschränkt.

Da kommen sich Raumplanung, Landwirtschaft sowie unsere Bedürfnisse in die Quere. Zum Glück gibt es politische Bemühungen, die Vorgaben anzupassen, damit nicht plötzlich ­verfallene Bauernhäuser rum­stehen.»

Am 1. Januarübernimmt der bisherige Gemeinderat Roman Lanz das Gemeinde- und Gemeinderatspräsidium von Fritz Inniger.

Am 1. Januarübernimmt der bisherige Gemeinderat Roman Lanz das Gemeinde- und Gemeinderatspräsidium von Fritz Inniger. (Berner Zeitung)