«Das war mein Traum»

Anscheinend entspricht die neue Arztpraxis in Reichenbach einem Bedürfnis. Nach wie vor gibt es zu wenige Hausärzte in der Region, umso mehr, als Praxen geschlossen wurden. Bei den bestehenden Arztpraxen komme oft die Antwort, dass keine neuen Patienten aufgenommen würden.

Auf alle Fälle folgten am Freitag reihenweise Leute dem Aufruf zur Besichtigung der neuen Praxisräume im Erdgeschoss der Seniorenwohnungen im Bälliz. Am Montag gehen die Türen offiziell auf, und die Patienten können nach Vereinbarung in die Sprechstunde kommen.

Jaber Mohammad ist Facharzt für Allgemeinmedizin. Er hat eine langjährige Erfahrung in Hausarzt- und innerer Medizin, Geriatrie, onkologischer Betreuung, Schmerztherapie und Grund­versorgung Psychotherapie. Der praktische Arzt freut sich auf die neue Herausforderung. Er meinte strahlend: «Jetzt geht mein Traum in Erfüllung, und ich bin mein eigener Herr und Meister.» Der Arzt ist frei in der Behandlung seiner Patienten, aber bei der Praxis Gruppe Schweiz angestellt, die 26 Arztpraxen betreibt.

Peter Bhend ist 68-jährig, behandelte 33 Jahre die Leute aus Reichenbach und Umgebung, hatte aber seit längerer Zeit die Fühler für einen Nachfolger ausgestreckt. Jetzt hat er eine Lösung gefunden. Die Praxis Gruppe Schweiz betreibt seit 2009 eine Praxis in Spiez. 2013 hat sich das Ehepaar Gomez zurückgezogen, und in der Praxis arbeiten jetzt drei Ärzte.

Bhend ist froh, dass er über die Praxis Gruppe Schweiz einen Nachfolger gefunden hat und mit ihm einen Monat lang gut zusammenarbeiten konnte. Er übergibt die Daten seiner Patienten an den neuen Hausarzt, sofern sie dies wünschen, und er ist glücklich, dass beide einen Vorteil daraus ziehen.

Bhend hat nicht ­etwa das Interesse am ­Beruf verloren, er will altershalber aufhören. Der Nachfolger Jaber Mohammad hat schöne, neue Praxisräume im ehemaligen Jugendraum und Patienten. Dort hat er ein Labor, kann EKG, LZ-Blutdruck und Ultraschallaufnahmen machen und die Lungenfunktion testen.

25 Jahre in Bayern

Mohammad fühlt sich wohl in der Gegend und will mithelfen, dass es den Menschen gut geht. Mit seiner Frau und den drei Kindern wird er in der Gemeinde Reichenbach wohnen. Er erwägt auch den Eintritt in den Fussballklub Reichenbach.

Seine Mutter stammt aus Kuwait, sein Vater aus Jordanien. Er studierte Medizin in Bangladesh in englischer Sprache. 25 Jahre lebte und arbeitete er in Bayern und hat in München seinen Facharzt für Allgemeinmedizin ab­solviert.

Annemarie Kempf Schluchter ist Präsidentin des Genossenschaftsvorstands der Seniorenwohnungen und glücklich, dass die Bewohner der 15 Wohnungen die Spitex, einen Arzt im Haus und einen Coiffeur in der Nähe haben. Andrea Sprankel ist CEO der Praxis Gruppe Schweiz und sagte: «Wir wollen bestehende Hausarztpraxen auf dem Land unterstützen, nehmen ihnen administrative Aufgaben ab, machen aber sonst keine Vorschriften.» Joseph Rohrer, der Präsident des Verwaltungsrates der Praxis Gruppe Schweiz AG: «Der Schweiz gehen die Hausärzte aus. Schnelle und effiziente Lösungen sind gefragt.»

In der Praxis Ogimatte Reichenbach arbeiten zurzeit drei Ärzte, im Sommer ist eine Steigerung auf vier bis fünf geplant. Damit dürfte in Reichenbach eine hervorragende medizinische Versorgung aufgebaut sein, die in die Region ausstrahlt und die freie Arztwahl ermöglicht.

(Berner Oberländer)