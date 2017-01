Der Bundeskanzler eröffnet das Jugendskilager

Wie es Brauch ist, führte die Lenker Treichlergruppe gestern Nachmittag die 600 Juskila-Teilnehmenden aus allen Kantonen der vier Schweizer Sprachregionen vom Bahnhof zur Eröffnungsfeier des 76. Jugendski­lagers auf den Kronenplatz. Mit dabei war auch eine Anzahl junger Auslandschweizer aus aller Herren Länder. Die Jugendlichen wurden begleitet von 150 ehrenamtlichen Leiterinnen und Helfern sowie von Ehrengästen.

Gary Furrer als Direktor Breitensport bei Swiss-Ski und Lagerleiter Rolf Kaufmann waren sich einig: «Die gemeinsame Woche im 76. Juskila wird für alle von vielen Begegnungen und Erlebnissen geprägt sein. Der grossen Begeisterung wurde schon auf der Herreise Ausdruck verliehen.» Lagerleiter Kaufmann bestätigte, dass die Lenker Bergbahnen hervorragende Arbeit geleistet hätten.

«Im Juskila lernt ihr viele gute Freunde kennen. Nutzt die Gelegenheit auch über die eigenen Sprachgrenzen hinaus!»



Bundeskanzler

Walter Thurnherr

Sowohl am Metsch/Bühlberg wie auch am Betelberg kommen alle Schneesportler, die Ski- und Snowboardfahrer wie auch die Langläufer, auf ihre Kosten. Mit viel Humor überbrachte Bundeskanzler Walter Thurnherr die Grüsse des Gesamtbundesrates. Sein Ratschlag an die Jugendlichen: «Im Juskila lernt ihr viele gute Freunde kennen. Nutzt die Gelegenheit auch über die eigenen Sprachgrenzen hinaus!»

Mit einem Check reiste Regierungsrat Alfred Stricker aus dem diesjährigen Patronatskanton Appenzell Ausserrhoden an. Mit begehrten Autogrammkarten waren die Lenker Speedfahrerin Joana Hählen und die verletzte Skicrosserin Priscilla Annen ebenfalls mit von der Partie. Akrobatik pur zeigten die drei Artisten im Team Stama, sie sorgten für staunende Gesichter an der Juskila-Eröffnung. (flz)