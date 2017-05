Der Countdown fürs Unspunnenfest läuft

Rund 100 Tage vor der Eröffnung stellten die Organisatoren des 10. Unspunnenfests am Donnerstag vor, was die Besucher des Grossanlasses im August und September in Interlaken erwartet.

Das Unspunnenfest findet alle 12 Jahre statt. Während neun Tagen treffen sich Trachtenleute, Schwinger, Steinstösser, Jodler, Alphornbläser und Volksmusikanten aus der ganzen Schweiz in Interlaken. Die Ausgabe 2017 stehe im Zeichen einer «Besinnung auf eine lebendige Volkskultur», sagte OK-Präsident Ueli Bettler.

Es gehe nicht nur darum, Stadt und Land einander näher zu bringen, sondern auch «Verständnis zu schaffen für Andersdenkende». In Zeiten voller Gewalt und Schrecken vermittelten Traditionen «Zusammenhalt und Geborgenheit», sagte Bettler weiter.

Am Donnerstag hat die Post ausserdem eine Sonderbriefmarke herausgegeben. Zum traditionsreichen Fest des Schweizer Brauchtums werden vom 26. August bis 3. September rund 150'000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Das Unspunnenfest trage - wie die Post - zur Verbindung von Land und Stadt bei und entwickle «in einer schnelllebigen Zeit» die Traditionen weiter, erklärte Post-Konzernchefin Susanne Ruoff bei der Enthüllung der Sonderbriefmarke zusammen mit dem Unspunnen-OK in Bern.

Bernburger erste Organisatoren

Die Tradition des Unspunnenfestes geht auf das Jahr 1805 zurück. Als Organisatoren amteten damals vier Bernburger, die vergleichsweise gute Beziehungen ins Berner Oberland unterhielten. Mit der Idee eines Festes im Geiste einer Verbrüderung wollte man möglichen Unruhen im Oberland vorbeugen.

Die Konflikte zwischen Stadt und Land wurden zwar nicht dauerhaft beseitigt, doch darf das Fest als eigentliche Wiege des Tourismus' in der Region gelten. Gab es 1805 nur zwei Hotelbetriebe auf dem «Bödeli», waren es 1840 bereits ein Dutzend.

Jugend für Brauchtum begeistern

Für das 10. Unspunnenfest wollen die Organisatoren neue Generationen für das Brauchtum und die Schweizer Traditionen begeistern. So soll der Eröffnungstag vom 26. August ganz im Zeichen der Jugend stehen. Mundart-Popsänger Trauffer hat exklusiv für das Unspunnenfest den Song «Mir si Unspunnen» komponiert.

Festplatz für die gesamten neun Festtage wird die Höhenmatte im Zentrum von Interlaken sein. Zum ersten Mal werden das Schwingfest (26./27. August) und das Trachten- und Alphirtenfest (2./3. September) an zwei unterschiedlichen Wochenenden durchgeführt. Verbunden werden beide Ereignisse durch Thementage.

Weitere Informationen gibt es unter: www.unspunnenfest.ch (flo/sda)