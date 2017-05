Der Natur neuen Raum verschafft

bachforelle als leitfischart

Aubächli ist Lebensraum für seltene Arten



Für die Groppe, den Dohlenkrebs und die Bachforelle stellt das ­Aubächli einen Lebensraum von regionaler Bedeutung dar. Alle drei Arten sind auf natürliche, unverbaute Fliessgewässer angewiesen und in ihren Beständen stark rückläufig.



Die standorttreue Bachforelle gilt im Aubächli als Leitfischart. Sie besiedelt schnell fliessende, sauerstoffreiche, kühle und klare Gewässer mit Kies- oder Sandgrund. Tagsüber ­verbirgt sie sich in ihrem Revier im Uferschatten, mit dem Kopf gegen die Strömung.



Der einheimische stark gefährdete Dohlenkrebs lebt im Uferbereich in Höhlen und Baumwurzeln, ist nachtaktiv, vor allem zwischen April und November. Wohl fühlt er sich in kleinen Bächen bis zu sumpfig-moorigen Stillgewässern bei Temperaturen von 10 °C bis zu 24 °C.



Die bodenorientierte Groppe bevorzugt kleinere und rasch fliessende Bäche und Flüsse mit kaltem, sauerstoffreichem Wasser. Sie stellt grosse Ansprüche an die Wasserqualität, benötigt viel Sauerstoff, bevorzugt niedrige Wassertemperaturen und steinigen Grund. Schon niedrige Schwellen kann sie nicht überwinden.gls