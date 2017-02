Die Eigermilch als Studienobjekt

17 Studenten der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften in Zollikofen waren eine Woche lang in Grindelwald und befassten sich mit dem Label Eigerness.

Im Fokus stand hauptsächlich die Eigermilch AG, die viele ihrer Produkte unter dem Label Eigerness vermarktet. 2011 hat die Eigermilch AG die Produktion aufgenommen. Sie gehört den einheimischen Milchproduzenten; die Gemeinde hat den Bau der Anlage mit einer Million Franken unterstützt.

Eine Studentengruppe analysierte die Eigermilch AG nach dem Schema Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahr. Lob gab es für Käser Johann Wittwer aus Aeschiried. Er steht auf der Tabelle Stärken an erster Stelle. Eine Stärke sind auch die Besitzverhältnisse, die das Mitspracherecht der Landwirte garantieren.

Als Stärke wird aus der Sicht der Landwirte zudem gewertet, dass auch Silomilch verkäst wird. Zu den Schwächen zählten die Studenten, dass keine Ziegenmilch und keine Biomilch verarbeitet werden.

Milchschwankungen

Die saisonale Schwankung der Milchlieferungen erschwert den Betrieb: Im Sommer bleibt die Milch auf der Alp und wird zu Alpkäse verarbeitet, im Winter fällt zu viel an, sodass sie zu tiefen Preisen an Cremo weitergegeben werden muss. Die Studenten raten hier zu saisonalem Abkalben und zum Kälbermästen.

Das ­Betriebsgebäude habe zudem zu wenig Lagerraum. Die Gruppe, die das Marketing prüfte, wertete die hohe Milchqualität und die Regionalität der Milchprodukte als Stärken. Ein Detail, das den Konsumenten besonders kommuniziert werden sollte: Eiger-Joghurts werden im Gegensatz zu andern Joghurts mit nur wenig Zucker hergestellt.

Aus Marketingsicht ist die Silofütterung eher eine Schwäche. Die Eigermilch AG wäre ausbaufähig, wenn zum Beispiel ESL-Milch produziert würde. Mit einem speziellen Verfahren kann Trinkmilch länger haltbar gemacht werden, was auch den Verkauf an Hotels erleichtern würde.

Eigerness im Labelsalat

Das Label Eigerness ist aus Workshops entstanden und soll alles, was es in Grindelwald in Sachen Wohlfühlen zu kaufen und zu erleben gibt, kennzeichnen. Es besteht seit 2006; Träger ist ein ­Verein, und bei Grindelwald Tourismus wird es mit einer 30-Prozent-Stelle bewirtschaftet. Eine Gruppe Studenten fand, dass es sich bei Landwirten und Touristen noch nicht so richtig durch­gesetzt habe und im Labelsalat untergehe.

Es habe eine geringe Bedeutung beim Produktabsatz und werde mit dem Hotel Eiger verbunden. Eine andere Gruppe stellte nach einer Umfrage fest, dass die Marke Eigerness bei Hotelgästen mehrheitlich ­bekannt sei und geschätzt werde. «Eine höhere Zahlungsbereitschaft für qualitativ hochstehende Eigerness-Produkte ist vorhanden», hiess es auf einer der Folien.

Mit Interesse verfolgte eine Reihe von Gästen, darunter Gemeinderat Christian Egger, Grindelwalder Hoteliers und Peter Egger, Verwaltungsratspräsident der Jungfrauregion AG, der Präsentation. «Die Projektwoche ist eine Riesenchance, manchmal wird man etwas betriebsblind», sagte Bruno Kaufmann, Präsident des Vereins Eigerness.

Hans Peter Baumann, Verwaltungsratspräsident der Eigermilch AG, freute sich, dass die hohe Milchqualität geschätzt werde. «Wir sind zufrieden, dass wir auf dem schwierigen Markt bestehen ­können.» Die Dozenten Thomas Brunner und Andreas Hochuli dankten für die Unterstützung, welche die Studierenden in Grindelwald erhalten hätten.

(Berner Oberländer)