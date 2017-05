Die Harderfründe wählten ihren Vorstand

58 Harderfründe und -fründinnen kamen am vergangenen Samstag im Restaurant Harder Kulm zur 22. Hauptversammlung zusammen. Haupttraktandum: Wahl des Vorstandes. Mit Applaus wurde Josua Zurbrügg als Präsident bestätigt.

Ihm stehen zur Seite: Vizepräsident René Demuth, Sekretär Markus Arni, Kassier/Materialwart Martin Bütikofer und die Beisitzer Kilian Bärtschi (zuständig für den 1.-Jänner-Chäsbrätel), Peter Vogt (Arbeitseinsätze), Beat Studer und Denise Grossen. Die Rechnung werden Walter Gurzeler und Hansueli Michel prüfen.

Kassier Beat Studer präsentierte an diesem 13. Mai seine 13. Jahresrechnung. Und was für eine! Sie schliesst bei Einnahmen von etwas über 11'000 Franken mit einem Überschuss von 4342 Franken ab. Dieser ist unter anderem auf den Verkauf der Harderbahnaktien (Verzicht auf Umtausch in Jungfraubahnaktien) zurückzuführen, was 2880 Franken einbrachte.

Das Vereinsvermögen beträgt neu 11'325 Franken. Beat Studer wurde mit Applaus und Geschenk als Kassenwart verabschiedet. Er verbleibt aber als Beisitzer (was er vor 2004 schon war) im Vorstand.

Rück- und Ausschau

Der Verein unterhält die Wanderwege oberhalb des Bleiki. Die via Schybeflue und ab St. Niklausen bergwärtsführenden Wege werden von der Werkhofequipe Unterseen unterhalten. Präsident Josua Zurbrügg erwähnte in seinem Jahresbericht die von den Harderfründen geleisteten 66 Tagwerke, wovon 15 allein für das Ausmähen der Bergwege.

An fünf Abenden wurde der über 100-jährige Scheinwerfer im Turm des Restaurants Harder Kulm – vor dem Ersten Weltkrieg als Navigationsscheinwerfer für ein Kriegsschiff gebaut – in Betrieb genommen. Die Tafeln des Themenwegs, der an zwölf Standorten spannende Geschichten des Harders und seiner Bahn darstellt, werden jeweils im Herbst demontiert und zu Beginn der Sommersaison wieder angebracht.

Das Jahresprogramm 2017 hat am 1. Januar mit dem traditionellen Chäsbrätel auf dem Harder begonnen. Die Vereinstätigkeit in den kommenden Monaten entspricht jener der Vorjahre. Am 12. August steht der Sommerausflug des Vereins an.

Biker und Kehricht

Zu Gast auf dem Harder war eine Delegation des befreundeten Holzfluhvereins Balsthal. Als Geschenk brachte sie eine massive Sitzbank mit. Aus der Mitte der Versammlung wurde gerügt, dass immer wieder Getränkeflaschen, -büchsen und weiteres «Ghüder» entlang der Wege weggeworfen würden.

Und schliesslich wurde festgestellt, dass durch die talwärtsfahrenden Biker die Holzschwellen kaputtgingen und die Wege beschädigt würden. «Muntert die Biker dazu auf, den Harderfründen beizutreten und so ihren Beitrag an intakte Wanderwege zu leisten», riet Vizepräsident Demuth. Der Jahresbeitrag beläuft sich übrigens auf 20 Franken für Einzelmitglieder und 30 Franken für Familien.

Im Anschluss an die Versammlung gab Verena Stauffer von der Wildvogel-Pflegestation Pfaffenried/Oberwil im Simmental einen Einblick in ihre wertvolle freiwillige Tätigkeit. Die Harderfründe zeigten sich davon beeindruckt.