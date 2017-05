Die Sunnbüelbahn will das Sommergeschäft fördern

«Es ist mittlerweile bekannt, dass bei vielen Schweizer Bergbahnen der Betriebsaufwand durch die Einnahmen nicht mehr gedeckt werden kann», schreibt Reto Zurbrügg, Verwaltungsratspräsident der Luftseilbahn Kandersteg-Sunnbüel (Gemmi) AG, im Geschäftsbericht 2016. Besonders das Wintergeschäft bereite den Bahnverantwortlichen Sorge.

«Das heisst, dass sich auch Winterdestinationen künftig vermehrt auf das Sommergeschäft ausrichten werden», so Zurbrügg weiter. Die Sunnbüelbahn ist daran, diese Unternehmensstrategie in die Tat umzusetzen, war am Mittwoch an der von rund 230 Aktionärinnen und Aktio­nären besuchten 69. Generalversammlung im Gemeindesaal Kandersteg zu vernehmen.

Verwaltungsratspräsident Reto Zurbrügg (M.), flankiert von Betriebsleiter Marcel Hiltbrand und der Restaurantverantwortlichen Anita Künzi. Bild: Hans Kopp

Downhill-Biken als Renner

An laufenden Projekten fehlt es nicht. So ist die Wiedererschliessung der Schwarzbachschlucht auf guten Wegen. «Nach einer Vor­anfrage und dem Einholen eines geologischen Gutachtens ist das Projekt nun reif für eine definitive Baueingabe», sagte Zurbrügg. Noch nicht ganz so weit sei das Erstellen eines Themenspielplatzes auf Sunnbüel mit dem Schwerpunkt «Bergbau Frutigland». Hier gelte es, noch Fragen bezüglich der Raumplanung zu klären.

Auf der Pendenzenliste stehen weitere Kleinprojekte wie die Erweiterung des Pflanzenweges oder das Errichten eines Wildpfades. Um all dies realisieren zu können, braucht es Geld. Deshalb wurde das Aktienkapital erhöht. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist Ende März kamen 231'000 Franken zusammen. «Damit haben wir den erhofften Betrag erreicht», sagte der Bahnpräsident gegenüber dieser Zeitung. Als Renner erweise sich die 2014 in Betrieb genommene Downhill-Bikestrecke Sunn­büel–Kandersteg. Reto Zurbrügg dankte der IG Freeridetrail für ihr Engagement. Relativ gut angelassen habe sich auch das Winterbiken auf Sunnbüel.

Weniger zuversichtlich sind die Bahnverantwortlichen in Bezug auf die Zukunft des Skilifts Spittelmatte. «Es geht nicht um eine bevorstehende Einstellung des Betriebs», beruhigte Zurbrügg. Die Entwicklung müsse jedoch im Auge behalten und nach tragbaren finanziellen Lösungen gesucht werden.

Marketingfachmann gesucht

«In betrieblicher Hinsicht fiel das Jahr 2016 durchschnittlich aus», schreibt Zurbrügg im Geschäftsbericht. Die von Finanzchefin Therese Künzi erläuterte Jahresrechnung 2016 schliesst bei einem Betriebsertrag von 1,377 Millionen Franken nach Abschreibungen von 200'000 Franken mit einem Verlust von 38'231 Franken ab. Zwei Drittel des Ertrags werden im Sommer generiert.

Marcel Hiltbrand hat ab Anfang dieses Jahres die gesamte Betriebsleitung (Bahn und Restaurant) übernommen. Anita Künzi führt nach wie vor das Restaurant auf dem Sunnbüel. In beiden Sparten werden je zehn Mitarbeiter, einige davon in Teilzeit, beschäftigt. Infolge Wegzugs hat Verwaltungsrat Martin Wandfluh demissioniert. Nach einem Nachfolger, der vorzugsweise aus dem Marketingbereich stammen sollte, wird noch gesucht, war zu vernehmen.

Infos: www.sunnbuel.ch (Berner Oberländer)