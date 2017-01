Die Wilden sind wieder los – zum 74.Mal

Das Programm

Am Mittwoch um 16.30 Uhr fällt hinter dem Hotel Jungfrau der Startschuss zur 33. Inferno-Superkombination: Knapp 500 aus aller Welt angereiste Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestreiten auf der Dorfstrasse von Mürren den 6 Kilometer langen Langlauf (Einzelstart, drei Runden). Zuschauer können das Langlaufrennen entlang der gesamten Strecke verfolgen, der Zutritt ist kostenlos. Die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM) fährt am Mittwochabend um 19.28 und 21 Uhr ­Extrakurse nach Lauterbrunnen.



Am Donnerstag findet ab 10 Uhr an den Oberen Hübeln der zur Superkombination zählende Riesenslalom mit Ziel bei der Talstation der Kandahar-Sesselbahn statt. Die Rennstrecke kann ausschliesslich mit Skis ab der Zwischenstation Birg erreicht werden (Zuschauer).



Am Freitag steigt um 20.30 Uhr der traditionelle Inferno-Umzug durch das Dorf mit anschliessender Teufelsverbrennung bei der Kunsteisbahn. Ab 22 Uhr ist im Sportzentrum Unterhaltung mit den Bermudas angesagt. Die BLM bietet um 22, 23 und 0.30 Uhr Extrakurse nach Lauterbrunnen an.



Am Samstag starten ab 8.50 Uhr 1850 Teilnehmer aus 24 Nationen (darunter auch je ein Fahrer aus Indien, Japan, Estland und Dänemark) zur 74. Infernoabfahrt. Gestartet wird unter dem Kleinen Schilthorn, 150 Höhenmeter unterhalb des neu sanierten Drehrestaurants Piz Gloria. Das Zielgelände im Dorf Mürren ist für Zuschauer zu Fuss problemlos erreichbar.



Ab 18.30 Uhr wird in der Mehrzweckhalle gefeiert: Um 20.30 Uhr finden die Siegerehrungen statt, danach ist bis 3 Uhr nachts Unterhaltung angesagt. Der Eintritt ist kostenlos. Die BLM fährt bis um 3.45 Uhr Extrakurse; diejenigen von 1 und 2 Uhr sogar mit Anschluss an den Moonliner. Auch die Schilthornbahn fährt bis morgens um 3.30 Uhr nach Stechelberg. Abfahrtszeiten und weitere Infos auf www.inferno-muerren.ch. uf/bpm