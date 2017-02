Die Ziegenzüchter sparen

131 Stimmberechtigte nahmen an der Delegiertenversammlung des Bernischen Ziegenzuchtverbandes teil. Sie vertraten 6862 Herdebuchtiere in 58 Genossenschaften im Kanton Bern. Leider hat sich der Verein Iseltwald aufgelöst.Der Zuchtförderungsfonds mit 4300 Franken wurde aufgelöst und dem Eigenkapital gutgeschrieben.

Die Frage der Bock­beurteilung, wo der Kanton Bern eine jährliche Bewertung bis zum Alter von vier Jahren be­fürwortet, wird nicht in der ganzen Schweiz akzeptiert. Nächste Woche wird die Frage noch an der schweizerischen Delegiertenversammlung in Oberburg thematisiert. Ursula Herren bestätigte auf eine Frage, dass die Exte­rieurbeurteilung von Ziegen, die «gegeisselt» – also Zicklein bekommen – haben, erst nach dreissig Tagen ins Herdebuchsystem eingelesen werden.

Weniger Spesen

Die Rechnung 2016 weist einen Verlust von 5400 Franken auf. Ohne die Beiträge von Bund und Kanton ginge es nicht, wurde betont. Darum hat der Vorstand Massnahmen beschlossen, die vor allem den Vorstand betreffen. Er hat sich selber die Sitzungs­gelder und Entschädigungen gekürzt und will an Ausstellungen sparen. Die Zuchtförderungsbeiträge sinken von 2 Franken auf 1.50 Franken pro Herdebuchtier. Eine Reihe von Vereinen habe die Abrechnung nicht eingesandt und die Zuchtförderungsbeiträge nicht geltend gemacht. Der Prä­sident dankte den säumigen Vereinen für ihr Sponsoring von 1500 Franken, das gern angenommen werde. Für 2017 sieht das Budget einen Verlust von 690 Franken vor.

Zucht verbessert

Rebekka Neuenschwander aus Schangnau führt wie Bruno Saurer aus Sigriswil seit 10 Jahren das Zuchtbuch, und sie wurden für ihre Arbeit beschenkt. Saurer erklärte, dass in dieser Zeit Capranet.ch eingeführt wurde und dadurch die Zuchtbuchführer weniger wichtig sind und auch weniger Aufgaben haben. Er dachte, dass die elektronische Erfassung der Daten nicht nötig wäre, hat aber seine Ansicht geändert: «Es isch halt glich gäbig.» Anmeldungen für Märkte und Schauen nimmt er immer noch per Telefon entgegen. Ueli Perren, St. Stephan, feiert das 25-Jahr-Jubiläum, Fritz Zehnder, Eriswil, 30 Jahre und Manfred Lehmann aus Worb und Hans Minnig, Wimmis, sogar 35 Jahre. Sie werden nächste ­Woche an der schweizerischen Delegiertenversammlung geehrt.

Lehmann blickte zurück: «Früher schrieben wir alle Scheine von Hand und füllten Formulare aus.» Erleichtert ist er, dass mit drastischen Massnahmen Krankheiten wie CAE nahezu ausgemerzt und die Betriebe saniert werden konnten. Es gebe nicht weniger Ziegen, aber die Betriebe seien grösser geworden und züchterisch auf einem höheren Stand. Es braucht viel Geschick, Arbeit und Glück, dass ein Betrieb eine Ziegenzuchtfamilie ausstellen kann.

2016 waren es 19 männliche und weibliche Stammtiere und deren Nachkommen, die präsentiert wurden. Vierzehn Besitzer wurden teils mehrfach mit Stallplaketten belohnt. 2016 wurden 4801 Ziegen beurteilt, 259 mehr als im Vorjahr. Im Frühjahr wurden 23 Schauen durchgeführt, im Herbst 32, wobei auch viele Gitzi gezeigt und eingestellt wurden. «Uns geht die Arbeit sicher nicht aus», so Geschäftsführer Daniel Ritter. «Alte Probleme und immer wieder neue Aufgaben erfordern unsern vollen Einsatz» (Berner Oberländer)