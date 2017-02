«Die eigenen Strapazen sind klein»

Madagaskar, Demokratische Republik Kongo und zuletzt Haiti . . . Mit fünf Jahren wusste die in Thierachern und Kiental aufgewachsene Eveline Aellig zwar noch nicht, dass sie zwei Jahrzehnte später in diesen Ländern Nothilfe nach Katastrophen leisten würde. «Aber ich sagte schon damals, dass ich irgendwann im Ausland arbeiten möchte», blickt die 30-Jährige heute zurück. Während ihrer Ausbildung zur Lehrerin in Bern arbeitete sie an ihrem Französisch. «Doch ich wollte die Sprache auch im Alltag anwenden und suchte nach einem Praktikumsplatz in der Westschweiz», sagt Eveline Aellig. So kam sie zum Hilfswerk Medair mit Sitz in Ecublens (vgl. Kasten).

Was als Gastspiel gedacht war, mün­dete in eine fünfjährige Festanstellung: Zuerst arbeitete sie drei Jahre im Personalwesen für die Hilfsprogramme in französischsprachigen Ländern. Danach war sie zuständig für die Buchhaltung für Nepal und Burma und half in den Länderprogrammen Afghanistan, Jordanien und Libanon. Da die Medair-Mitarbeitenden etwa einmal im Jahr zwei Wochen in Einsatzländern verbringen sollten, wurde der Kindertraum von Eveline Aellig Realität.

Erdbeben und Wirbelstürme

Mitte November 2016 war sie für einen Einsatz nach Haiti in die Karibik gereist und kam kürzlich zurück. Das Land war 2010 von einem schweren Erdbeben erschüttert worden, das mehrere Hunderttausend Tote gefordert und riesige Schäden verursacht hatte. Haiti wird auch immer wieder von schweren Wirbelstürmen heimgesucht, letztmals im vergangenen Oktober.

«Obwohl ich mich vor der Abreise über die Lage im Land informiert hatte, war die Konfrontation mit der Not und dem Elend niederschmetternd», sagte Eveline Aellig im Gespräch mit dieser Zeitung: «Auch eineinhalb Monate nach dem Hurrikan gab es noch immer Häuser ohne Dach. Zudem haben viele von ihnen Risse in den Mauern, sodass sie beim nächsten Sturm einstürzen könnten.»

In solchen Fällen versucht Medair zu helfen: Mit Plastikplanen werden die Häuser behelfsmässig gedeckt. Bidl: zvg

Gefährlicher Job

Eveline Aellig war als Teil eines siebenköpfigen internationalen Medair-Teams für die Finanzen zuständig. «Zu meinen Aufgaben gehörte beispielsweise das Beschaffen von Geld, mit dem wir auf den lokalen Märkten Plastikplanen und Werkzeuge kauften, um die in Mitleidenschaft gezogenen Häuser wieder zu decken und zu reparieren. Eingesetzt wurde das Geld zudem für Wasserfilter.» Sie musste also mehrfach von Les Cayes in die Hauptstadt Port-au-Prince sowie nach Tiburon reisen und dort Finanzielles erledigen.

Wegen der realen Gefahr von Überfällen in diesem bitterarmen Land mussten Zahlungen generalstabsmässig geplant werden: «Ungünstig ist hoher Publikumsverkehr in der Bank, weil jeder sehen kann, wie das Geld ausbezahlt wird», sagt Eveline Aellig. Wichtig sei zudem der Fahrer: «Er muss absolut vertrauenswürdig sein und einen sicheren Fahrstil pflegen. Denn die grösste Gefahr für Mitarbeiter von internationalen Hilfsorganisationen im Feld birgt das Reisen: Auch weil die Strassen schlecht sind und der Fahrstil mitunter riskant sein kann.

Katastrophen ziehen immer auch Leute an, die sich bereichern wollen. «Man muss gut aufpassen, dass man nicht übers Ohr gehauen wird», hält Eveline Aellig fest. «Damit keine Hilfsgüter auf mysteriöse Weise verschwinden, ist eine gründliche Buchhaltung, bei der alles und jedes belegt sein muss, zentral.»

Lange Tage, wenig Schlaf

Wer in Katastrophengebieten Hilfe leistet, muss extrem belastbar sein. Hilfswerke wie Medair führen deshalb vor einer Anstellung manchmal Überlebenswochen durch, um verschiedene Situationen zu simulieren und die Mitarbeiter möglichst gut vorzubereiten. «Unsere Arbeitstage in Haiti begannen um 5 und konnten um 1 Uhr enden. Ich habe das Glück, gut abschalten und rasch einschlafen zu können, während andere lange wach liegen, um das Gesehene zu verarbeiten.»

Die Not der Menschen kann zu einer riesigen Belastung für die Helfer werden. «Aber ich wusste, dass ich im Gegensatz zu den Einheimischen jeden Abend in einem Bett schlafen kann und genug zu essen und zu trinken habe. Die eigenen Strapazen sind also vergleichsweise klein.» Die Konfrontation mit Not und Elend sei zwar hart – «aber noch herausfordernder ist für mich jeweils die Rückkehr in die schöne Schweiz – wegen der winterlichen Temperaturen.» (Thuner Tagblatt)