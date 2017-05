Die neue Landi kostet mehr

In Därstetten präsentierte die Landi-Genossenschaft am Freitag den anwesenden 74 Mitgliedern den dritten Geschäftsabschluss seit der Fusion im Jahr 2014 zur Landi Simmental-Saanenland. Den Erläuterungen von Geschäftsleiter Mario Cairoli war zu entnehmen, dass der Umsatz mit gut 30 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr um fast eine Million tiefer war.

Mit 14,15 Millionen Franken konnte einzig der Detailhandel, in den Landi-Läden Därstetten, Gstaad, Lenk und Zweisimmen, um zwei Prozent zulegen. Der Agrarbereich verzeichnete mit gut 5 Millionen erneut einen Rückgang. Auch der Energiebereich mit fast 11 Millionen aus den Tankstel­len und dem Agrola-Kundentank büsste trotz grösserer Verkaufsmenge aufgrund der schwankenden Preise gegen eine Million Franken ein.

Bei den Ausgaben ist der Personalaufwand für die 89 Mitarbeitenden, die sich die 44,4 Vollzeitstellen teilen, auf 3,2 Millionen gestiegen. Geschäftsführer Cairoli begründete: «Wir schafften im vergangenen Jahr vier neue Vollzeitstellen. An allen Standorten verteilt sind sieben Lernende in Ausbildung.» Nach diversen Abschreibungen und Steuern deckten sich in der Erfolgsrechnung Aufwand und Ertrag mit einer sogenannt schwarzen Null.

Viele Herausforderungen

In seinen Rückblick auf 2016 sprach Willi Bach als Präsident der Landi-Genossenschaft von einem Jahr der Herausforderungen: «Wettermässig erlebten wir das Jahr der Extreme. In unserer Region waren die Futtererträge sowohl im Tal wie auf den Alpen qualitativ und mengenmässig gut, dies wirkte sich negativ auf die Nachfragen im neuen Zweisimmner Agrocenter aus.»

Mit der Eröffnung des Standortes Zweisimmen Mitte November ging mit dem Landi-Laden, nach Präsident Bach, im Obersimmental ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Seit letzter Woche sind im Neubau zudem alle leer stehenden Räume vermietet. Für den Landi-Neubau am Dorfeingang von Zweisimmen ging die Planung von 13,9 Millionen Franken aus.

Mit «verschiedenem Mehraufwand» begründete Geschäftsführer Cairoli das Kreditbegehren, «alles zusammen, unter anderem bei den Baukosten, für die durch das AGR geforderte Projektänderung und für den Winterbau, summierte sich auf 1,1 Millionen». Die Genossenschaft bewilligte den geforderten Nachtrag von 800'000 Franken, rund 5,6 Prozent der geplanten Bausumme, diskussionslos. (Berner Oberländer)