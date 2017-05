Die schon in und auf dem Berg malten

3454 Meter über Meer. Und 1500 Meter unter Berg. Kaum eine Malerfirma wird von sich behaupten können, in einer Spanne von fast 5000 Metern ihrem Handwerk nachgegangen zu sein. Die Marty AG Spiez kann es. «Wir wurden auch schon als ‹Spinncheibe› be­titelt», sagt Patron Daniel Marty. Und lacht. Denn der Mut, den es bei der Übernahme spezieller Aufträge halt auch braucht, sei belohnt worden. So vor rund zwei Jahrzehnten, als sich die Spiezer im Auftrag der Jungfraubahnen «Top of Europe» ins Zeug legten und auf dem Joch das Grathaus sowie die Kavernen für Militär und PTT ausbauten.

Oder vor gut einer Dekade, als in einer Arbeitsgemeinschaft mit den Frutiger Branchenkollegen Rösch und Ryter der 34,6 Kilometer lange Neat-Basistunnel gestrichen wurde. Bis hin zur Walliser Grenze. «Nicht die Tunnelröhre, sondern die alle 300 Meter situierten Querstollen», wie Marty sagt. Es war der grösste Auftrag in der 125-jährigen Firmenhistorie. «Die Arbeiten dauerten vier Jahre, im Schnitt waren vier bis sechs Mann im Einsatz – zu Spitzenzeiten bis dreissig.» 2,5 Millionen Franken wurden letztlich abgerechnet.

Einst Besen, heute Kurort

Hätte man dies anno 1892 Joseph Marty, der mit seinem Bruder aus dem freiburgischen Plaffeien an den Thunersee gezogen war und an der Spiezer Thunstrasse den Betrieb gründete, erzählt, er hätte wohl ungläubig den Kopf geschüttelt. Stand damals der Handel mit Bürsten, Besen und Pinsel hoch im Kurs, wurden Maler-, Architektur- und Planungsarbeiten nur nebenbei ausgeführt. 1902 wurde das Geschäftshaus an der Thunstrasse 40 beim heutigen Spiezmooskreisel gebaut, wo sich noch heute der Sitz der Traditionsfirma befindet.

Ein Blick in die Annalen zeigt, dass ab 1924, als Emil Marty die Geschicke in zweiter Generation übernahm, das Malen und das Gipsen zum Hauptgeschäftszweig avancierten. Diese Tradition führten die beiden Maler- und Gipsermeister Kurt (ab 1962) und Daniel Marty (ab 1995) weiter – bis zum heutigen Tag. Im Jahr 1995 baute der Geschäftsführer die Einzel- zur Aktiengesellschaft um. Heute zählt diese 22 Mitarbeitende, deren 12 arbeiten für Partner Luli Rexhepi.

Die mutmasslich älteste Spiezer Unternehmung – sicher aber ist sie ältester Familienbetrieb – ist zur Hauptsache im Ort und in der Umgebung tätig. Doch nicht nur: Eine Besonderheit ist, dass die Marty AG seit Jahrzehnten auch in Wengen verwurzelt ist. «Wie es dazu gekommen ist, kann ich gar nicht mehr genau sagen», meint Daniel Marty. Was hingegen klar ist: Stets die besten Mitarbeiter führten die Klein­filiale in Wengen – einst war dies Hans Arpagaus, heute ist es Serafino Napoli.

Preis über der Qualität Vier Generationen, vier Logos: Geschäftsführer Daniel Marty vor seiner Spiezer Firma. Jürg Spielmann

«Früher hatte man feste Partner, heute ist es eine Schnäppchenjagd, bei welcher einzig der Preis massgebend ist», zieht Daniel Marty einen Vergleich zu vergangenen Zeiten. Er bedauert die Entwicklung, welche der Qualität nicht zuträglich sei.

Etwas anderes aber hat seit mehr als einem Jahrhundert Bestand: Joseph Marty erhielt seinerzeit die Telefonnummer 21 zugewiesen. Obwohl inzwischen um ganze acht Ziffern ergänzt, steht die Doppelziffer noch heute am Nummernende . . .



Jubiläum 125 Jahre Marty AG Spiez

mit Tag der offenen Tür übermorgen Freitag, 12. Mai, von 14 bis 20 Uhr. Am Firmensitz an der Thunstrasse 40 tritt Sound Agreement (17/18.30 Uhr) auf. Auch wird am Jubiläumsanlass für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. (Berner Zeitung)