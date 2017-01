Diemtigtaler Wirte laden ein

Wer bewirtet, hat gern Gäste, das ist klar. Und er bemüht sich, dass sie wiederkommen. Konkurrenz ist da eher hinderlich, sollte man meinen. Doch eine Handvoll Wirte aus dem Diemtigtal beweisen, dass es nicht so sein muss. Im Gegenteil. «Wir wollten etwas zusammen machen und gemeinsam auftreten», berichtet Ueli Pfister vom Hotel Kurhaus Grimmialp, der die Aktion auch nicht als Massnahme gegen den Wirte­blues sieht. Und so riefen sie im vergangenen Jahr die Initiative «Essen und Geniessen im Diemtigtal» ins Leben. Jeden Monat lud ein anderer Betrieb zu einem speziellen Anlass ein.

Mit 6 Betrieben ins 2. Jahr

Das scheint anzukommen, wie die Resonanz zeigte. Im Schnitt konnten die 8 Gastronomen jeweils 30 bis 40 Gäste an den «Essen und Geniessen»-Veranstaltungen bewirten. «Und zwar nicht bloss Stammgäste», wie Pfister betont. «Da waren viele dabei, die noch nie im Kurhaus waren.»

Zudem führten die Wirte einen Wettbewerb durch. Jeder Betrieb offerierte Gutscheine im Wert von mindestens 100 Franken, deren Gewinner gestern ausgelost wurden. 273 Coupons gingen in die Verlosung. Wer wollte, hinterliess seine E-Mail-Adresse. «So können wir die Leute über alles informieren», sagt Mathias Regez vom Gasthof Tiermatti.

Und so geht die Aktion 2017 ins zweite Jahr mit sechs Gastronomiebetrieben. Neu dabei ist Anna Kunz mit dem Gasthof Hirschen in Oey, die auch gleich den Anfang macht mit einer Metzgete am Sonntag, 22. Januar, ab 11 Uhr.

(Berner Zeitung)