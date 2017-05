Drei Anlässe: Ein Dorf in Festlaune

So etwas gibt es nicht jedes Jahr in der Simmentaler Gemeinde Därstetten, die mit rund 850 Einwohnern zu den kleineren im Berner Oberland gehört: Ein grosses Festzelt auf dem Schulhausplatz kündet an, dass hier ein grösserer Event ansteht. Allerdings ist es nicht nur ein Anlass, sondern gleich deren drei, die das Festzelt nutzen:

Am heuti­gen Freitag ab 19.30 Uhr findet die Generalversammlung der Raiffeisenbank Niedersimmental statt. Morgen und übermorgen veranstalten die Jodlervereine im Simmental und im Diemtigtal hier ihren Jodlertag, und als krönender Abschluss findet am kommenden Wochenende ebenfalls in Därstetten der Kreismusiktag der Blasmusikvereine im Kreis 5 des Berner Oberländer Musikverbandes statt.

«Wichtig für Därstetten»

Gemäss Raiffeisenbankleiter Rolf Mani werden heute um die 650 Bankmitglieder in Därstetten erwartet. Auch die Jodlerfreunde dürfen am Samstag und Sonntag mit einem ordentlichen Publikum rechnen. Morgen Samstag ab 20 Uhr gibt es im Festzelt ein Unterhaltungsprogramm mit dem Jodlerklub St. Stephan, dem Duett 5 vor Zwölfi, dem Schwy­zerörgeliquartett Örgelifäger und dem organisierenden Jodlerklub Alti Kamerade.

Am Sonntag ab 10 Uhr finden in der Turnhalle die Jodelvorträge von insgesamt 14 Formationen statt. Der Kreismusiktag vom Samstag, 13. Mai, beginnt um 11 Uhr mit dem Empfang der Vereine. Ab 12 Uhr gibt es Konzertvorträge mit Expertenberatung in der Turnhalle, ab 16.30 Uhr Parademusik auf der Hauptstrasse. Nach dem folgenden Gesamtchor und der Veteranenehrung begeht die organisierende Musikgesellschaft Därstetten ihr 75-jähriges Bestehen mit einem Festakt. Das anschliessende Unterhaltungsprogramm bestreiten Martin Sumi und die Chälly Buebe.

«Für Därstetten sind diese Events wichtig. Sie beleben unsere Gemeinde», sagt Gemeindepräsident Hans Ueltschi. «Es ist schön, dass es Firmen und Vereine gibt, die solche Anlässe organisieren.» Er selber wird sich sowohl an der Raiffeisenbank-GV, am Jodlertag wie auch am Kreismusiktag blicken lassen.

(Berner Oberländer)