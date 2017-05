Ein Blick hinter den Vorhang

Durch einen Oper-, Theater- und Musicalabend führte die Musikgesellschaft Frutigen an ihrem Frühlingskonzert. «Sehr viele Konzerte finden an diesem scheinbar sehr beliebten Datum im Berner Oberland statt.» Präsident Martin Schneider gab der Freude Ausdruck, dass sich trotz diesem reich befrachteten Angebot eine stattliche Zahl Blas­musikfans im Saal des Hotel-Restaurants Simplon in Frutigen einfanden.

Motiviert und erfrischend eröffnete die MG Frutigen unter der Leitung von Patrik Marti mit dem dazu passenden Sousa-Marsch «El Capitan». Charmant, gewürzt mit witzigen Anekdoten führte Melina Schneider durch das Programm, welches unter dem Motto «Bretter, die die Welt bedeuten» zusammengestellt wurde. Der Titel stammt aus dem Gedicht «An die Freunde» von Friedrich Schiller. Dass diese Bretter auch die Frutig-Musikanten (-innen) magisch anziehen, war in den Darbietungen zu hören. Die Musikanten (-innen) im Alter von 15 bis über 75 Jahren ­gaben ihr Bestmögliches und bewiesen, dass sie für den Kreismusiktag, der am 17. Juni in Frutigen stattfindet, gerüstet sind.

Vorhang auf . . .

Natürlich durfte auch Klassisches beim Blick hinter die Bühne nicht fehlen. Opernhaftes zeigte sich in der Ouvertüre zu Mozarts «Die Zauberflöte» und im Prélude aus Verdis «La Tra­viata».

Lebendig wurde musiziert, die einzelnen Motive kamen zwischen Holzbläsern (vier Klarinette, drei Querflöten, zwei Saxofone), kleinem und grossem Blech und Perkussion gut zum Tragen. Im bekannten Titellied «Im weissen Rössl» aus der Operette des Berliner Komponisten Ralph Benatzky sorgten Walzer, Foxtrott und schmissige Schlagerklänge für gute Laune, die zum Kauf von Tombolalosen oder zur kulinarischen Verköstigung anstiftete. Erstmals durfte die MG Frutigen die grosszügige Geste der Gastgeber des Hotels Simplon annehmen und gar selber wirten. Dabei konnte auf die Mithilfe der Brass Band Frutigen gezählt werden.

. . . hinter der Maske

Theater,- Variétée, Musicalklänge standen im zweiten Teil im Zentrum. Mit Titeln aus dem ­Musical «Phantom der Oper» und einer Broadway-Selection aus der Filmmusik «The Lion King» von Elton John eroberte die MG Frutigen, ohne sich hinter Masken zu verstecken, die Begeisterung des Publikums.

Erst nach zwei Zugaben, darunter mit «The Muppet Show Theme» eine Nummer, die ideal zum Motto passte, und dem Marsch «Alte Freunde», dirigiert vom Vater des Dirigenten, wurde der Vorhang geschlossen, die Bühne verlassen, und zum gemütlichen Teil hinüberge­leitet. (Berner Zeitung)