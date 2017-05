Ein Festival unter den Simmenfällen

Seit zwei Jahren ist er zusammen mit seinem Bruder Marco Besitzer des Hotels Restaurant Simmen­fälle an der Lenk. Jetzt will er die Simmenfälle selbst zuhinterst im Tal zum Stimmungsort für ein neues Open Air machen. Die Rede ist von Reto Zürcher, einem 45-jährigen Stadtberner, der seit seiner Kindheit durch Ferienaufenthalte mit dem Wildstrubeldorf verbunden ist.

Zusammen mit den Musikern Nick Rechsteiner und Urs Widmer als Co-Gründer (sie kümmern sich nebst einem 15-köpfigen OK ums Organisatorische) und Frank Lenggenhager als Medienverantwortlichem stellt er vom 23. bis 25. Juni einen Anlass auf die Beine, der ihn schon längere Zeit beschäftigt: Es geht um die erstmalige Durchführung des Mittsommerfestivals.

Gemütlich Musik hören

Auf der Website ist zu lesen: «Der Duft von frisch gemähtem Gras in der Nase, der eiskalte Bergbach mit unzähligen Lichtreflektionen der heissen Sommersonne, die flirrende Hitze über den Matten, Cervelat am Stecken über einem kleinen Feuer – aus solchen Erinnerungen an glückliche Sommertage entstand dieses kleine, feine Festival.»

Und so schwebt Reto Zürcher nicht eine grosse Kiste mit kosten­intensiven Bands und Acts vor, sondern ein überschaubarer, nicht überbelasteter Anlass, an dem man gute Musik aus dem Bereich Rock, Pop und Rap hören (siehe Kasten zum Programm) und gemütlich seine Wurst braten und sein Bier trinken kann. Fünfhundert Leute pro Abend könnte sich Zürcher vorstellen – solche aus der Lenk, dem Obersimmental und Saanenland, aber auch solche aus Spiez, Thun und Bern.

Breite Unterstützung im Ort

«Es soll eher Richtung Vogellisi-Festival gehen. Der Gurten ist eine Nummer zu gross. Dazu würden uns die Mittel fehlen», stellt Reto Zürcher fest, der von einem Budget im tiefen sechsstelligen Bereich ausgeht. Die Hälfte davon ist durch vorwiegend einheimische Sponsoren abgedeckt.

Lenk-Simmental Tourismus AG greift den Veranstaltern mit Werbung und einem Unterstützungsbeitrag unter die Arme. Andere beteiligen sich mit Naturalleistungen. Viele Freiwillige werden beim Aufbau der Infrastruktur anpacken (weitere Interessierte können sich via Website anmelden).

Mit den Eintritten hofft Zürcher die Finanzierung sicherstellen zu können. Der Freitag, 23. Juni, kostet 48 Franken, der Samstag, 24. Juni, 59 Franken. Und den Festivalpass gibt es für 89 Franken. Das Angebot für den Sonntag, 25. Juni, ist abgesehen vom Brunchbuffet gratis. «Der Vorverkauf läuft erfreulich», verkündet Zürcher. Für den Sonntag ist zudem ein Kinderschnupperschwingen angesagt: «Wir wollen breit sein. Bei den Bands stellen wir uns Newcomer und Junge vor, die vor dem Sprung stehen.»

«Ein bisschen sputen»

Mit einigen Hotels im Ort sind bereits Packages aufgegleist worden: Der Gast profitiert von einem ­Festivaleintritt und vergünstigten Zimmerpreisen. Auch das Camping bietet Übernachtung und Eintritte an. «Wer zu Tickets kommen will, sollte sich schon ein bisschen sputen», grinst Zürcher.

Sollte tatsächlich ein Plus herausschauen («wir wollen nicht Geld verdienen»), erfolgt eine Drittelsaufteilung in den Erhalt der Simmenfälle, in eine karitative Spende und in eine Schlechtwetterreserve. Denn von einer Zweitausgabe des Mittsommerfestivals wird ausgegangen.

Tickets über www.ticketino.ch. Infos: www.mittsommerfestival.ch. (Berner Oberländer)