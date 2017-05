Ein Querschnitt durch die Jodlerkultur

Am Sonntagmorgen füllte sich in Gstaad das grosse Festzelt auf dem Eisbahnareal zum traditionellen Jodlertreffen Obersimmental-Saanenland-Pays d’Enhaut. Als diesjähriger Gastgeber begrüsste der Jodlerklub Gruss vom Wasserngrat unter der Leitung von Hans Hefti mit dem Lied «Mini Eltere» von Franz Stadelmann und dem Winterhornjutz von Ueli Zurbrügg. Gegen 250 Jodlerinnen und Jodler trafen sich am Jodler-Muttertag in Gstaad.

Lied und Jutz

Das Konzert der elf teilnehmenden Jodlerklubs bot auf sehr ­gutem Niveau während zweier Stunden einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die Jodlerkultur. Die Jodellieder waren vielfach Ausdruck der Gefühle, und in der Melodie spiegelten sich die Landschaft und die Bergwelt wider. Die kraftvollen Jutze waren von Lebendigkeit und Freude, manchmal auch von Sehnsucht und etwas Traurigkeit geprägt. Jeder Klub war bestrebt, gesanglich sein Bestes zu geben.

Die Jodlerfründe Arnensee, Feutersoey, unter der Leitung von Ada van der Vlist Walker waren erstmals mit dabei. Der erst achtjährige und somit jüngste Verein war, getreu seinen Liedvorträgen «Jodlergeischt» von Ernst Fenner und «Jodlerstimmig» von Ruedi Renggli, bereit zur überregionalen Jodellied- und Freundschaftspflege.

Eine stattliche Züglete wie die der Familie Johann und Anita von Grünigen mit ihren blumengeschmückten Kühen, Rindern und Ziegen gehört zu einem Jodlertag und ist Tradition. Zum farbenprächtigen Festumzug standen an der Gstaader Promenade fast ausschliesslich und viele Jodlerfreunde und Besucher Spalier. Mit Blumen und Tannreisig waren Traktor und Wagen der einzelnen Klubs herausgeputzt und verziert.

Singend und dem vielen Publikum zuwinkend holten sich die Jodler grosse Sympathie und viel Applaus. Besonders aufgefallen sind die Jodler vom Klub Rinderberg-Oeschseite, die bereits auf das Jodlertreffen 2018 in der Simmental-Arena von Zweisimmen hingewiesen haben. Die ­Präsentation der folkloristischen Bilder wurde durch die Musik­gesellschaft Gstaad begleitet.

Mit Schlussbouquet

Im grossen Festzelt sangen sich anschliessend die Jungjodlergruppen in die Herzen der fast 500 Freunde des Jodelgesangs. Zur traditionellen Krönung des Jodlertreffens rief Festdirigent Hans Hefti alle Jodlerinnen und Jodler zum Gesamtchor auf die Bühne. Ein letztes Mal wurde es während der Vorträge mäuschenstill im Zelt. Anhaltender und herzlicher Applaus forderte die verdiente Zugabe. Das Schwyzer­örgeliquartett Bergmoos aus Gstaad spielte noch eine Weile zum Tanz und liess den Jodlertag gemütlich ausklingen. (Berner Oberländer)