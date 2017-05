Ein Stück des Eigers soll Ueli Stecks Namen erhalten

«Der Eiger ist sein Lieblingsberg, das hat er auch immer so gesagt, somit ist für uns klar dass zu seinen Ehren ein Gipfel an der Ostflanke am Eiger umbenannt werden müsste», sagt Grindelwalds Gemeindepräsident Christian Anderegg. Johann Kaufmann, Geschäftsführer von Grindelwaldsports, habe einen guten Vorschlag eingebracht, bestätigte Anderegg eine Meldung des Onlineportals des «Blicks».

«Hireli» an Eiger-Ostflanke

So soll das markanteste, 2866 Meter hoch gelegene Hörnli – von den Einheimischen «Hireli» genannt – an der Ostflanke des Eigers in «Ueli-Steck-Hireli» umbenannt werden. Hier habe Stecks letzte Rekordtour im vergangenen Jahr durchgeführt, als er den Grat entlang über Eiger, Mönch und Jungfrau geklettert war. Der Vorschlag der Umbenennung werde auch aus Bergführerkreisen favorisiert, erklärte am Freitag Anderegg gegenüber dieser Zeitung.

Der Gemeindepräsident will für die Ratssitzung vom kommenden Dienstag die Umbenennung traktandieren. «Wir sind uns bewusst, dass wir den Antrag für das Ueli-Steck- Hireli beim Kanton einreichen müssen, und zu einem späteren Zeitpunkt müsste auch das Bundesamt für Landestopografie sein Okay geben», so Gemeindepräsident Anderegg.

Angehörige miteinbeziehen

Andereggs Amtskollege in Stecks Wohngemeinde Ringgenberg, Samuel Zurbuchen, begrüsst das Ansinnen Grindelwalds. Selber habe man diese Woche im Gemeinderat über eine Würdigung seines verstorbenen Mitbürgers diskutiert, meinte am Freitag Gemeindepräsident Zurbuchen.

«Eine neue Namensgebung anders als in Verbindung mit Ueli Stecks Lieblingsberg Eiger macht keinen Sinn.»



Christian Anderegg

Gemeindepräsident Grindelwald

«Wir kamen aber klar zum Schluss, dass wir nur mit Einbezug und unter Rücksprache mit den Angehörigen ein Zeichen des Gedenkens an Ueli Steck realisieren werden», führte Zurbuchen weiter aus. Man sei diesbezüglich mit Ueli Stecks Bruder in Kontakt. «Wir wollen zuerst in Er­fahrung bringen, was seitens der ­Angehörigen gewünscht ist, erst dann leiten wir die nächsten Schritte ein», sagte Zurbuchen.

Aus Agassiz- ein Steckhorn?

2016 forderte ein Initiativkomitee erfolglos einen Namenswechsel für das auf dem Gemeindegebiet von Grindelwald, Guttannen und Fiesch gelegene Agassizhorn. Jetzt wäre eine Gelegenheit, es mit der Umbenennung des Berges nochmals zu versuchen. Was hält Christian Anderegg von der Idee, das Agassizhorn zum Steckhorn umzutaufen? «Das ist kein Thema und wäre Ueli Steck auch nicht würdig. Eine neue Namensgebung anders als in Verbindung mit dessen Lieblingsberg Eiger macht keinen Sinn», sagte Christian Anderegg. (Berner Oberländer)